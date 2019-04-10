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Аякс - Ювентус: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    10.04.2019 - 17:58
Аякс - Ювентус: прогноз букмекерів
Фото: "Ювентус" на стадіоні "Аякса" (twitter.com/AFCAjax)

Фахівці вважають фаворитом туринський клуб

В рамках першого матчу чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів "Аякс" прийме на своєму полі "Ювентус". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

10 квітня 22:00
Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

 

На думку букмекерів, фаворитами цього матчу є туринська команда, на успіх якої приймаються ставки з коефіцієнтом 2,19. Перемога господарів оцінюється в 3,45. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3,40.

Нагадаємо, зустріч "Аякс" - "Юве" обслужить бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Карлосом дель Серро.

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