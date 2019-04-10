ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аякс - Ювентус: анонс матчу

Новини » Спорт    10.04.2019 - 12:03
Аякс - Ювентус: анонс матчу
Фото: "Аякс" - "Ювентус" (ajax.nl)

Готуємося до першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Аякс" вдома зіграє з "Ювентусом" в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають туринський клуб фаворитом поєдинку, який обслужить бригада арбітрів з Іспанії.

10 квітня 22:00
Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

 

"Аякс" вперше за 16 років пробився в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де поміряється силами з "Ювентусом".

На попередньому етапі обидва клуби проявили характер і волю до перемоги. "Аякс" стартував у 1/8 фіналу з домашньої поразки від "Реала" 1:2. Але розгромив мадридців на "Сантьяго Бернабеу" 4:1 і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вперше з сезону 2002/03. "Ювентус" програв в гостях "Атлетіко" 0:2 і врятувався будинку завдяки хет-трику Кріштіану Роналду - 3:0.

У разі успіху "Юве" вийде в півфінал втретє за п'ять сезонів. "Аякс" же не грав в півфіналі з сезону 1996/97, коли поступився якраз Туріну. Роком раніше амстердамці програли "Ювентусу" в фіналі.

Нападник "Тоттенхема" Кейн може пропустити залишок сезону "Тоттенхем" мінімально обіграв "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЮвентусАяксЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся