Аякс - Реал: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Аякс" и "Реал" сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб считается явным фаворитом первого поединка.

13 февраля 21:55

Амстердам, стадион имени Йохан Кройфф

Встреча между голландским и испанским клубами пройдет в Амстердаме на стадионе Йохан Круифф Арена. Начало матча в 21:55 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 2". Комментатор - Роман Тимощук.

В 21:30 эксперты в студии программы "Ночь Лиги чемпионов" обсудят последние новости о предстоящем поединке.

Напомним, начиная с 1/8 финала на всех матчах Лиги чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR. Бригада будет отслеживать явные ошибки, связанные с четырьмя ключевыми ситуациями в игре.