Аякс - Реал: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом мадридський клуб

В Амстердаме состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Аяксом" и обладателем трофея трех последних сезонов мадридским "Реалом". Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

13 февраля 21:55

Амстердам, стадион имени Йохана Кройффа

Букмекеры единогласно считают явным фаворитом встречи мадридский клуб. Так, в bet365 ставки на победу "Аякса" принимают с коэффициентом 3,75, в то время, как на успех соперников - 1,90. Ничью в поединке оценили в 4,33.

Букмекеры из конторы William Hill шансы хозяев на успех оценили в 3,80. На победу "Реала" можно сделать ставку с коэффициентом 1,88. Ничейный результат здесь оценили в 4,20.

Напомним, начиная с 1/8 финала на всех матчах Лиги чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR. Бригада будет отслеживать явные ошибки, связанные с четырьмя ключевыми ситуациями в игре.