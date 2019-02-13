Аякс - Реал: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Амстердамский "Аякс" на своем поле примет мадридский "Реал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". За сутки до игры УЕФА изменил арбитра матча. Букмекеры считают "королевский клуб" фаворитом поединка.

13 февраля 21:55

Амстердам, стадион имени Йохана Кройффа

В рамках престижнейшего еврокубка клубы соперничали 12 раз. Четыре раза побеждал "Аякс", семь побед на счету "Реала", еще один матч закончился вничью. Голландцы в этих матчах забили 10 голов, "сливочные" - 24.

В последний раз команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13. Тогда дважды был зафиксирован счет 4:1 в пользу "Реала". Последние победы амстердамцев над "королевским клубом" датированы 1995 годом (1:0 дома и 2:0 на выезде), когда голландцы выиграли Лигу чемпионов.

На групповом этапе турнира нынешнего сезона "Аякс" встречался с "Баварией", "Бенфикой" и АЕКом, и вышел из квартета в следующий раунд со второго места без единого поражения. Мадридский клуб выиграл свою группу, где действующий обладатель трофея боролся с "Ромой", "Викторией" и ЦСКА.

В преддверии матча "Аякс" не сможет рассчитывать на резервного вратаря Бруно Варелу, а также на Лисандро Магаллана, Кареля Эйтинга и Хассане Банде. У "Реала" в лазарете Люка Зидан, Хесус Вальехо, Маркос Льоренте и Иско.

Ориентировочные составы:

"Аякс": Онана; Мазрауи, де Лихт, Блинд, Тальяфико; де Йонг, ван де Беек, Шене; Зиеш, Дольберг, Тадич

"Реал": Куртуа; Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон; Модрич, Каземиро, Кроос; Бейл, Бензема, Винисиус