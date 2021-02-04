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"Аякс" помилково не вніс свого найдорожчого новачка в заявку на Лігу Європи

Автор: Вера Олейник

Амстердамський "Аякс" помилково не включив новачка команди нападника Себастьяна Аллі в заявку для участі в матчах плей-офф Ліги Європи. Його трансфер став найдорожчим в історії голландського клубу.

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Про це пише BBC Sport.

Клуб, як і всі учасники турніру, повинен був до 2 лютого відправити список з 25 футболістів, однак в ньому не виявилося купленого в це зимове трансферне вікно форварда. На цей момент "Аякс" веде роботу з Федерацією футболу Нідерландів та УЄФА над усуненням помилки.

Амстердамський клуб придбав Аллера на початку січня в англійського "Вест Хема" за рекордні 22,5 млн євро. У перших шести матчах за нову команду він забив два голи.

В 1/16 фіналу Ліги Європи "Аяксу" доведеться зіграти з французьким "Ліллем". Перший матч відбудеться 18 лютого у Франції, другий - 25 лютого в Нідерландах.

Нагадаємо, нещодавно вперше в історії футболу гравця придбали за криптовалюту. Ним став іспанський нападник Давид Барраль, який перейшов в мадридський клуб третього дивізіону "Інтернасьонал".

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