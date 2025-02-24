Axios узнал новые детали драфта соглашения между США и Украиной по радкисноземам

Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым почти готово, заявляют западные СМИ. И приводят основные положения документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
"США и Украина находятся на финальном этапе переговоров по заключению соглашения о доступе к украинским минералам. Соглашение почти готово и может быть подписано уже в понедельник", - отмечает издание, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.
Axios удалось получить проект документа. И хотя некоторые его пункты все еще могут быть изменены, это, мол, самый свежий проект соглашения.
Согласно проекту, соглашение предусматривает создание "Инвестиционного фонда восстановления", который будет совместно управляться США и Украиной. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине, в частности в области добычи полезных ископаемых и развития портовой инфраструктуры.
Также документ предусматривает, что США смогут компенсировать часть расходов, понесенных во время "защиты, восстановления и возвращения экономики Украины" до довоенного уровня ВВП.
В проекте соглашения США выражают желание, чтобы Украина оставалась свободной. Однако нет конкретных обязательств США по военной поддержке.
Украина должна внести 500 миллиардов долларов в Инвестиционный фонд - вдвое больше, чем планируется со стороны США.
50% доходов Украины (за вычетом операционных расходов) от добычи полезных ископаемых, нефти и газа должны направляться в фонд.
Также издание отмечает, что предложение администрации Трампа о 500 миллиардах долларов оплаты за доступ к украинским минералам было отклонено президентом Зеленским как неприемлемое.
Кроме того, проект содержит пункт о финансировании проектов на территориях Украины, которые временно оккупированы Россией, в случае их освобождения. Ведь большинство минеральных ресурсов Украины находится в восточных регионах, которые подверглись серьезным разрушениям из-за войны.
По данным издания, после подписания соглашения об ископаемых Министерство финансов и торговли США, офис вице-президента США Джей Ди Венса совместно с Министерством экономики Украины определят детали будущего сотрудничества.
Напомним, сегодня, 24 февраля, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что команды Украины и Соединенных Штатов Америки находятся на завершающей стадии переговоров по редкоземельным металлам. По ее словам, переговоры прошли очень конструктивно, были согласованы почти все ключевые детали.