Автовикрадача з Полтави шукають за допомогою квадрокоптера

Для пошуків чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, а потім сховався в лісі, залучили Національну гвардію. Також правоохоронці підняли в повітря квадрокоптери.

Про це повідомив прес-офіцер Полтавського обласного управління Національної поліції Роман Гришин, передає "Кременчуцька газета".

За його словами, у розшуку чоловіки також беруть участь кінологи з собаками. Звільнився заручник - полковник поліції Віталій Шиян - також бере участь в операції.

Гришин зазначив, що зараз вирішується питання про притягнення авіації.

Штаб правоохоронців розгорнуто в селі Великий Байрак Миргородського району.

Нагадаємо, нападник Роман Скрипник вже відпустив поліцейського Віталія Шияна, залишив автомобіль і ховається від правоохоронців у лісі.

Скрипника намагалися сьогодні вранці затримати біля адміністративного суду Полтави за підозрою у викраденні авто.

Він дістав гранату і схопив співробітника поліції, але в ході переговорів обміняв утримуваного поліцейського на начальника Управління карного розшуку Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна.