Автори законопроекту про екоконтроль взяли на себе зобов'язання його переглянути

Автори законопроекту про екологічний контроль №3091 готові кардинально його доопрацювати перед винесенням на розгляд парламенту.

Про це заявив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов за підсумком засідання екологічного парламентського комітету 9 вересня.

За його словами, комітет відправив на доопрацювання законопроект про екоконтроль (№3091), а його автори пообіцяли серйозно доопрацювати документ.

"Комітет прийняв дуже зважене, дуже правильне рішення про те, щоб відправити законопроект на доопрацювання. Був ряд пропозицій з приводу того, щоб відкликати законопроект повністю. Тому автори законопроекту взяли на себе зобов'язання повністю кардинально його переглянути, для того, щоб його не відкликали зовсім", - розповів Антипов.

На його думку, при спільній роботі депутатів з представниками бізнесу, екологічних організацій та експертів, реально підготувати збалансований законопроект.

"Сподіваюся, що в конструктивній дискусії разом з експертами, разом з бізнес-асоціаціями, разом з громадськістю буде розроблена, підготовлена абсолютно нова компромісна версія законопроекту, яка влаштує всі сторони", - сказав Антипов.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроекти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекції необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Своєю чергою гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що

прийняття законопроекту про екологічний контроль (№3091) може призвести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.