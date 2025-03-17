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Авторское право для ВСУ. В Раде взялись за изобретения военных

Иллюстративное фото: в Украине установят авторские права на изобретения военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют установить авторские права на изобретения, которые создали военные. Этот вопрос пока не регулируется законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как отмечают авторы законопроекта, военнослужащие не подпадают под общие нормы трудового законодательства и государственной службы, кроме определенных льгот при исполнении воинского долга. Но существуют военные подразделения, которые занимаются научной деятельностью, и их результаты могут быть объектами интеллектуальной собственности.

"Следовательно, существует пробел в законодательстве Украины в части правового регулирования распределения прав интеллектуальной собственности, созданных военнослужащими во время прохождения военной службы. Необходимость устранения этого пробела значительно усиливается, учитывая реалии военного положения", - уточняется в пояснительной записке. 

Поэтому нардепы предлагают дополнить специальные законы об интеллектуальной собственности нормами для военнослужащих.

Также документом предлагается урегулировать вопрос, кто и как имеет право управлять изобретениями военных, поскольку Министерство обороны и другие органы, отвечающие за военные формирования, должны иметь возможность использовать эти права. Для этого имущественные права на интеллектуальную собственность должны включить в понятие "военное имущество".

"Принятие проекта закона Украины создаст условия для предсказуемого распределения и надлежащего оформления прав интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые военнослужащими", - уточняют авторы законопроекта. 

Напомним, на фоне полномасштабной войны в Украине продолжает развиваться оборонное производство.

В частности, в прошлом году стало известно, что украинские специалисты разработали несколько аналогов китайских дронов Mavic.

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