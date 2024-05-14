Авторитет Журавель, напавший в Броварах с оружием на полицию, может выйти на свободу

Так, прокуратура во время судебного заседания по избранию меры пресечения Журавлю настаивала на содержании под стражей на время следствия без права внести залог.

Но судья Броварского горрайонного суда Киевской области Александр Скрипка после шести часов заседания назначил ему два месяца под стражей - до 8 июля. При этом размер залога составил 242 тысяч гривен.

Обновлено. По данным журналиста Виталия Губина, за Журавля деньги внесли, однако в суде еще ждут подтверждения транзакции.

Известно, что Скрипка не в первый раз рассматривает дела криминального авторитета Журавля. Так, в 2020 году членов банды "Журавли" подозревали в организации стрельбы во время конфликта между перевозчиками и криминалитетом, в тех же Броварах.

Апелляционная жалоба будет рассматриваться сегодня.

Ранее судья Скрипка работал в Житомирском райсуде. Но несколько лет назад был переведен в Бровары приказом Высшего совета правосудия от 3 июня 2021 года.

Как писало "Следствие.инфо", судья Житомирского райсуда и кандидат в Высший антикоррупционный суд Александр Скрипка не указал жилье вблизи места работы.

В то же время Скрипка задекларировал сразу два жилых дома в селе Рогозов Киевской области, которые записаны на его отца и мать.

Согласно декларации, судья живет вместе с супругой, тремя детьми и родителями.

Также семья судьи владеет земельными участками общей площадью около 17 гектаров и зернохранилищем почти на 400 квадратных метров.

Его жена Татьяна Скрипка работает в исполкоме Бориспольского городского совета и является старостой Рогозовской общины.

В прошлом году Скрипка вынес сразу три решения в пользу пророссийских добытчиков песка. Речь о компании "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", которая, по данным журналистов-расследователей, апеллирована с бизнесменом Игорем Наумцем.

В начале апреля прошлого года он также не дал наложить арест на имущество "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".