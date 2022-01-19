Автоперевізники України оголосили про мітинг під посольством Польщі: у чому причина

"Асоціація міжнародних автомобільних перевізників вийде на мирну акцію протесту до посольства Республіки Польща з вимогою не порушувати права українських перевізників через зменшення квоти дозволів на міжнародні перевезення", - повідомляється у публікації.

Мітинг почнеться об 11:00 перед будівлею посольства Республіки Польща в Києві, вулиця Ярославів Вал, 12.

В АсМАП розповіли, що у 2021 році Польща вперше не надала Україні жодного додаткового дозволу.

"Починаючи з жовтня 2021 року українськими перевізниками вичерпано всі наявні дозволи Республіки Польща. Тисячі українських перевізників, що здійснювали рейси до 12 країн Європейського Союзу, зупинили свою роботу", - наголосили в Асоціації.

Вимогою мітингу стане повернення українським перевізникам квоти у 200 тисяч дозволів, які передбачені Угодою про асоціацією з ЄС.

Перевізники також звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням підняти питання щодо квоти дозволів на міжнародні перевезення під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.