Автомобильный инвертор на 220 вольт: как выбрать лучший

Чтобы пользоваться в автомобиле обычными бытовыми приборами с питанием от 220-230 вольт, нужен инвертор тока. Как приобрести адекватную модель, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.
О том, как выбрать работоспособный и надежный преобразователь тока для авто, читайте в материале РБК-Украина.
Казалось бы, в наши дни приобрести устройство, которое вырабатывает 220 вольт переменного тока из автомобильного 12-вольтового аккумулятора, не составляет проблемы. После длительных отключений света такие инверторы продаются чуть ли не на каждом шагу. Но не все они на самом деле пригодны к использованию.
Инвертор - это устройство, которое позволяет преобразовывать электроэнергию автомобильного стандарта 12 В в бытовой формат 220 - 230 В. Такие устройства используются уже давно, особенно среди автотуристов, которые хотят подключать обычные электроприборы в дороге. Однако главная функция инвертора не только в повышении напряжения - он также должен менять тип тока.
Автомобильный аккумулятор обеспечивает постоянный ток, а бытовые приборы работают на переменном. Поэтому кроме поднятия напряжения инвертор должен сделать ток переменным, и важно, чтобы его синусоида была определенной формы. Иначе некоторые устройства могут "не принять" такую электроэнергию - то есть будут работать не на полную мощность, перегреваясь, или не запустятся вовсе.
То, что инвертор способен выдавать 220 В, не означает, что к нему можно подключать любую технику без ограничений. Основные параметры - это мощность устройства и возможности аккумулятора. Кроме того, при выборе гаджета следует обратить внимание на другие возможности.
При покупке инвертора важно учитывать несколько ключевых параметров, чтобы устройство работало эффективно и без проблем.
На самом деле две самых больших проблемы при покупке инвертора для автомобиля (или автомобильного аккумулятора) - честность заявленной мощности и надежность. По-настоящему надежный и долговечный прибор имеет немалую себестоимость, поэтому недобросовестные производители экономят на элементной базе. Они используют не только низкокачественные компоненты, но и электронные детали с неподходящими параметрами - в частности, рассчитанными на небольшой ток.
Поэтому прежде всего, не ищите себе инвертор среди дешевых моделей, а во-вторых, попробуйте заручиться информационной поддержкой человека, который знает эти приборы изнутри - например, мастера из ремонтной мастерской или инженера из сервисного центра одной из авторитетных марок - такие на рынке в Украине присутствуют.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".
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