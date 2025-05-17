Автомобили двойного назначения: как машины учат летать

Автомобиль, который умеет плавать, сегодня можно приобрести на любом сайте объявлений, а вот с летающими машинами гораздо сложнее. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как научить машину летать.

О том, как конструкторы адаптируют автомобили для полетов, читайте в материале РБК-Украина .

Если всерьез говорить о полетах автомобилей по небу, то даже с помощью самолета и парашюта это не очень простая история. Между тем, в свое время украинские заводы выпускали машину, которая по штату покоряла просторы всех трех стихий - и сушу, и воду, и небо.

Для чего машинам летать

В середине ХХ века военные доктрины многих стран мира претерпели существенную трансформацию. Вместе с применением ядерного (или другого мощного) оружия дальнего поражения по территории противника должны были массово продвигаться наземные войска. И в случае работы в оперативной глубине обороны противника это должны были быть воздушно-десантные части - парашютисты. Которым в свете новых требований понадобилась мобильность нового уровня.

То есть десантникам массово требовались автомобили, которые могли бы вместе с ними спускаться с неба на землю. Например, по штатам 1965 г. для одного советского парашютно-десантного полка требовалось 112 десантных автомобилей, а всей воздушно-десантной дивизии - около 450. И при этом не каждый типичный армейский автомобиль годился для таких задач. Поэтому конструкторы вынуждены были при создании и модернизации новых серийных машин учитывать условия десантирования.

Как машины прыгают с парашютом

Коротко расскажем, каким образом автомобили десантируются с самолета. Так, для этого используется парашют, точнее, целая парашютная система из нескольких куполов - вытяжного, стабилизирующего, и как правило нескольких основных - в количестве в зависимости от массы авто.

Кроме того, следует понимать, что просто на колеса после приземления автомобиль обычно не падает. Машина опускается с неба на особой десантной платформе, которая имеет сверху ту самую многокупольную парашютную систему, а снизу - пороховую тормозную систему, воздушные или сотовые амортизаторы. Которые гасят кинетическую энергию и платформа контактирует с грунтом более-менее мягко.

И несмотря на эти меры, скорость опускания платформы при посадке достигает 6 - 12 метров в секунду. То есть автомобиль довольно ощутимо бьется о землю при посадке.

Одновременно военные требовали, чтобы машины перед загрузкой на борт самолета не требовали каких-то работ так сказать, по консервации систем. Потому что время на активацию автомобиля экипажем после приземления давалось ограниченное. Например, по одному из нормативов экипаж, который спускался на парашютах отдельно от машины, должен был найти ее на земле и запустить в действие через 10-15 минут после приземления. Правда, для ускорения процесса поиска машины десантные платформы часто имели специальный радиопередатчик, который водитель мог запеленговать специальным приемником.

Для автомобиля вместо крыльев

Итак, что отличает автомобиль, который может десантироваться на парашютах с самолета?

Особо прочная ходовая часть (подвеска колес и рулевое управление);

Особо прочный топливный бак, который должен выдержать динамический удар массы горючего при контакте с грунтом. У некоторых машин оговаривалась степень его заполнения перед полетом, и только на лучших моделях разрешалась полная заправка баков;

Карбюратор с эффективной системой разбалансировки поплавковой камеры (бензиновые моторы старых поколений);

Габариты, которые позволят помещать машину на платформе в довольно тесной грузовой кабине самолета (чаще всего сказывалось ограничение по высоте - на уровне 2,4 - 2,6 м).

Интересно отметить, что некоторые стандартные армейские грузовики подпадали под большинство требований и без дополнительной доработки. Но в истории отечественного автопорома есть несколько случаев, когда из-за габаритных ограничений в кабине самолета приходилось выпускать отдельные десантные модификации грузовиков с ... кабиной типа кабриолет.

Еще один интересный момент - конструкторы старались не просто создать десантные машины прочными, а рассчитывали их так, чтобы они могли выдержать не одну, а несколько высадок на парашютах. Известно даже, что в гарантийных условиях на армейский грузовик учитывали количество десантирований, чтобы дать гарантию на работу машины и после них.

Вкратце

Среди машин, которые можно увидеть в наши дни в украинских автомобильных музеях, есть несколько моделей, адаптированных к десантированию с неба. В частности, это амфибия Луцкого автомобильного завода ЛуАЗ-967, известная в войсках как транспортер переднего края ТПК. Известно, что еще при создании ТПК его энергоемкую ходовую оригинальной конструкции приходилось дорабатывать, чтобы мягкие торсионы выдерживали прыжки с парашютом.

При подготовке статьи были использованы материалы открытых источников.