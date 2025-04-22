Автомобили из пластика: мифы и реальность

В воображении среднестатистического потребителя автомобиль из пластика - это что-то передовое и суперэффективное. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, почему такие машины за 70 лет так и не стали распространенными.

О том, что на самом деле не так с пластиковыми авто, читайте в материале РБК-Украина .

Примерно девяносто-сто лет назад мировой автопром окончательно определился, что автомобиль должен быть цельнометаллическим: древесина, фанера и дерматин отправились в отставку. Но прошло еще четверть века и в 1950-е появился еще один конструкционный материал - пластик. Легкий, прочный и нержавеющий, он, казалось бы, должен был стать исключительной основой для производства главной и самой дорогой части автомобиля - его кузова. Однако, этого не произошло до сих пор, хотя удачные модели появлялись периодически в разных странах.

Что такое пластик для авто

Прежде всего, пластик - название слишком обобщающее. С одной стороны, есть так называемый карбон, то есть армированный углеволокном композит: легкий, твердый и прочный на излом, но настолько дорогой, что из него делают в основном космические корабли и гоночные болиды Formula 1. А с другой стороны есть полиэтилен низкого давления, из которого делают, например, тазики и бамперы бюджетных малолитражек. И есть несколько более-менее доступных промежуточных вариантов (типа ABS-пластика), которые используются в массовом автопроизводстве для отдельных деталей.

В чем плюсы пластика как материала для производства авто

Когда говорят о преимуществах пластика, всегда имеют в виду определенный стандартный перечень его преимуществ. Вспомним их, но отметим, что эти плюсы касаются далеко не всех конкретных материалов этой группы.

Дешевый; дешевый;

Легкий; легкий;

Не ржавеет; Не ржавеет;

Позволяет обходиться без лако-красочного покрытия за счет покраски "в массе".

Почему пластик не идеален для авто

Несмотря на то, что преимущества пластиков с точки зрения автопрома очень весомые, недостатки они имеют не менее значимые:

Большинство доступных пластиков недостаточно прочные;

Производство пластиковых деталей требует больше времени и часто - финансовых затрат, чем стальных;

Качественная покраска пластиковых деталей требует особых технологий.

Все эти минусы не означают, что машины с пластиковым кузовом (точнее, частично пластиковым) невозможны, и ниже мы приведем несколько ярких примеров. Но если говорить о массово доступных авто, то базируясь на пластиковом кузове, они получаются более тяжелыми, в большинстве случаев более дорогими и часто - не безупречными с точки зрения качества покраски.

Какие авто сделаны из пластика

Говоря о машинах, которые сделаны из пластика, следует оговорить, что мало какие из них не имеют стальных деталей в основе кузова. Те считанные единицы абсолютно пластиковых машин получались довольно тяжелыми, ведь для обеспечения достаточной прочности их кузова приходилось делать, грубо говоря, с толстыми стенками

"Старт". Микроавтобус со стеклопластиковым кузовом был в отдельных местах усилен ... деревянным брусом. Спроектированная работниками авторемонтной базы в городе Северодонецке, модель малыми сериями (суммарно 250 экземпляров) выпускалась последовательно на четырех украинских предприятиях. Стеклопластиковый кузов был очень непростым в производстве, использовалась одна-единственная матрица, которая была занята очередным кузовом в течение... нескольких суток. Внутри стильного кузова прятались агрегаты от "Волги", что добавляло машине комфорта. Машина оставила яркий след в истории отечественного автопроизводства, несколько микроавтобусов восстановлены реставраторами.

"Панголина" Типичное самодельное авто середины 1980-х базировалось на вазовских агрегатах, но имело полностью стеклопластиковую основу. Кузов типа монокок выклеен с использованием стекловолокна и эпоксидной смолы. Кстати, единственный экземпляр этого авто дожил до наших дней.

"Спорт-900 КД". Исключения тоже бывают - например, такая себе версия "Запорожца" с кузовом купе, автомобиль "Спорт-900 КД" получился на 160 кг легче базового ЗАЗ-965 - всего 500 кг снаряженной массы! Эту машину искусственной работы выпустили серией в шесть экземпляров, но ее проектировали профессиональные инженеры и дизайнеры, поэтому даже в чисто пластиковом кузове она оказалась такой легкой.

Trabant. Выдающаяся веха для мирового автопроизводства - восточногерманский малыш Trabant, который тиражировался на протяжении 34 лет. Все внешние панели его кузова были из пластика, но монтировались они на стальном каркасе. Из-за этого маленькая машинка, кстати, получилась тяжелее большинства вполне стальных одноклассников, в пределах 620-650 кг. Но заслуга восточных немцев (на всякий случай напомним, что тогда Германий было две) в другом. Им удалось создать особый вид пластика - дуропласт, который был одновременно и дешевым, и технологичным, то есть позволял быстрое изготовление деталей.

По подобной каркасной схеме в разные годы строились и более солидные машины, например, спорткупе Pontiac Fiero, один из первых в мире минивэнов Renault Espace, стильный американец Pontiac Trans Sport (он же Chevrolet Lumina APV и Oldsmobile Silhouette). Не забудем крошку Smart, чуть более крупную электричку BMW i3 и... простите, если мы не упомянули еще кого-то.

Вкратце

Между тем, эксперименты мирового автопрома с поиском новых материалов продолжаются. Пока из пластиков льют, выдувают, выклеивают и прессуют отдельные детали интерьера и экстерьера, несущие фрагменты кузова научились делать из алюминия и особых сталей с переменной прочностью. Такой набор материалов на одном авто заставил конструкторов использовать вместо традиционной сварки клей, сварку трением и... казалось бы, давно забытые заклепки. Хотя это уже тема для другого разговора.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.