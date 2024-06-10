Автомобили-близнецы: ТОП-5 самых интересных пар машин

Автомобили каждого исторического периода схожи между собой. И при этом есть модели-близнецы, которые порой трудно отличить друг от друга, несмотря на разные бренды и страны происхождения. Мы отняли несколько пар с наиболее интересной историей.

Внешнее и техническое сходство автомобилей разных марок объясняется модными трендами и целесообразностью актуальных на время технологий. Но в случае с машинами-близнецами все не так просто, и истории копирования каждый раз имеют собственное объяснение.

BMW Dixi – Austin 7

Британский Austin 7 (1923 – 1939 гг.) был очень удачным авто: технологичным, неприхотливым и недорогим. Поскольку такое сочетание качеств того времени найти было непросто, машина понравилась не только потребителям-автомобилистам, но и предпринимателям-производителям. С разрешения и без разрешения британцев их скопированный Austin 7 выпускался в континентальной Европе, Америке, Японии и Австралии. BMW Dixi наиболее известен среди других копий, а еще он дал старт компании, являющейся сегодня одним из лидеров автомобильного мира. А если быть четким, поначалу лицензию на эту машину заполучила компания Automobilwerk Eisenach, которая и начала ее тиражирование в Германии под своим брендом Dixi (с 1927 г.). Однако в следующем году предприятие приобрело BMW – вместе с лицензионным Austin 7–Dixi.

Willys MB – Форд GPW

История этого культового авто не менее запутана. В начале Второй Мировой американская армия провозгласила конкурс на легкую универсальную машину повышенной проходимости. Самым удачным военные признали проект небольшой фирмы American Bantam. Но из опасений, что она не справится с объемами заказов, военные передали технологическую документацию этой модели компаниям Willys-Overland и Ford. Willys немного сменил машину, прототип понравился военным, но Willys тоже не гарантировал, что сможет выпускать внедорожник в нужном количестве. И тогда к делу подключили Ford с его гигантскими производственными возможностями. В конце концов, армии антигитлеровской коалиции получили 363 000 "Виллисов" и 280 000 "Фордов" (1942 - 1945 гг.), отличавшихся несколькими деталями. Разборки на тему ”кто был первым джипом” продолжались вплоть до ХХІ века, но факт: благодаря общим усилиям трех компаний мир получил образцовый армейский автомобиль и новый класс авто – полноприводные внедорожники.

Peugeot P4 – Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz G-класса создавался для военных и очень понравился им: машина массово поступала в несколько армий мира. Но французы захотели иметь свой французский "Гелендеваген" – и по немецкой лицензии Peugeot выпустил свою модель P4 (1982–1992). Он даже продавался гражданскому населению, хотя и не очень удачно. Машина выпускалась на заводах Peugeot и от немцев получали лишь некоторые компоненты, даже кузова варили и окрашивали французы. Большое количество из 15 тысяч выпущенных Peugeot P4 остаются в строю до сих пор.

Chery QQ – Daewoo Matis

Внешне китайский малыш подозрительно похож на корейского, и самих корейцев в свое время это тоже удивило. Но техническая утварь у каждого своя, общих агрегатов и узлов нет. В Украине официально продавались обе модели, поэтому у потребителя была возможность сравнить оригинал с копией. И если по удобству пользования и динамике особой разницы нет (а с топовым мотором QQ даже обходит свой прототип), то по надежности и долговечности их сравнивать нельзя.

Daewoo Nexia – Pontiac LeMans – Opel Kadett E

В данном случае имеем сразу тройню. Первоначально был Opel и его удачная модель Kadett E (1984 – 1991), правом на выпуск которой он поделился с корейской Daewoo Motors. Корейцы назвали эту машину для начала Daewoo LeMans (1986 – 1994), затем после модернизации Daewoo Cielo (1994 – 1997), но в Украине она хорошо известна как Daewoo Nexia. А чтобы все запутать, корейцы договорились с немцами и американцами и начали возить ее за океан как Pontiac LeMans. Собственно если поискать, Kadett E можно найти по миру еще в нескольких реинкарнациях, но это уж точно не наша история.

Кратко

С точки зрения производителя модели-близнецы – это способ получить дополнительную прибыль (конечно, если копия не украдена). С точки зрения потребителя это способ сэкономить средства или возможность расширить свой выбор. Но чтобы он был безошибочным, нужно предварительно разобраться со всеми отличиями между оригиналом и копией. Кстати, далеко не всегда первый лучше второй.