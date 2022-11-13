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Автомобиль "Укрзализныци" подорвался на мине: пострадали шесть человек

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Воскресенье 13 ноября 2022 19:53
Автомобиль "Укрзализныци" подорвался на мине: пострадали шесть человек Фото: автомобиль "Укрзализныци" подорвался на мине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автомобиль с сотрудниками "Укрзализныци" подорвался на мине в освобожденной части Херсонской области.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

По его словам, в результате происшествия пострадали шесть человек. К счастью, при подрыве машины никто не погиб.

"Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами "Укрзализныци", находясь на сельской дороге, вместе с 6 специалистами взорвался на мине. К счастью, все живы", - отметил Енин.

Ранее мы писали, что УЗ начала продажу билетов на поезд в Херсон. Все деньги от продаж будут потрачены на автомобили для сообщения деоккупированных городов и сел с железнодорожными станциями.

Напомним, что 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

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Укрзализныця Херсонская область Вторжение России в Украину
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