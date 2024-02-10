С "автоматом" и вместительным багажником: ТОП-5 стильных кроссоверов до 25 тысяч долларов

Определенная нами сумма – далеко не минимум для кроссовера вообще, но ее можно считать стартовой для потребителя с повышенными запросами. Однако, в любом случае с такими деньгами можно приобрести качественный автомобиль уважаемого бренда с достаточно высоким уровнем оснащения.

Skoda Kamiq, от 899 320 грн

Добротная машина немецкого качества и в целом с высоким как для Украины реноме. В ней все удобно, понятно и традиционно для "Шкоды" – практично; уровень безопасности – на пять звезд. Определенный минус – отсутствие в официальной моторной линейке классических атмосферных полнолитражных двигателей, но и у большинства одноклассников с этим не лучше. Впрочем, по отношению к новой машине эта проблема не принципиальна. Тем более что топовый для Украины 1.5 TSI (150 л.с.) превращает кроссовер буквально в горячий хэтч. К сожалению, реальным минусом для некоторых будет отсутствие возможности выбрать дизельный двигатель. Но как по нам, для данной модели это не большая потеря, да и у конкурентов расклад подобный. Трансмиссии доступны только автоматические, это одна и та же преселективная коробка-“робот” DSG на 7 ступеней.

Changan CS35 Plus, от 889 000 грн

Очень выразительный и больший по габаритам (4,33 м, то есть +8 см относительно Kamiq) автомобиль, современный с виду и по характеристикам. Он также имеет турбодвигатель, но 150 л.с. предлагает уже в стандарте (бензин 1,4 л). трансмиссия тоже исключительно автоматическая, и что характерно, тоже преселективная роботизированная с двумя сцеплениями в масляной ванне. Автомобиль имеет развитую бортовую электронику, в частности, набор современных систем безопасности и помощи водителю.

Renault Captur, от 821 400 грн

Компактный французский кроссовер (4,227 м) создавали в первую очередь для города. Как и у "китайца", двигатель безальтернативный, это 1,3-литровый наддувной агрегат непосредственного впрыска бензина – но с двумя вариантами мощности (130 – 155 л.с.). Трансмиссия исключительно автоматическая, это опять-таки 7-ступенчатый “робот” с двумя сцеплениями под фирменным названием EDC. Несмотря на отнюдь не "грузовое" назначение “Каптюра”, модель имеет несколько особых решений в плане трансформации салона, в первую очередь – в зоне багажника. А еще Captur может похвастаться заводской покраской в два цвета, что придает кроссоверу на редкость стильный вид.

MG One, от 967 827 грн

Самая европейская из всех китайских марок (хотя, извините, именно марка и является европейской) предлагает целую гамму кроссоверов, среди которых One – самый большой (самый большой он и в нашей подборке – 4,581 м). Машина щедро укомплектована современными системами комфорта и безопасности, в том числе элементами "автопилота". Этот MG имеет 167-сильный турбодвигатель объемом 1,5 л с достойной тягой (275 Нм), благодаря чему массивная машина разгоняется легко и непринужденно (8,8 с до 100 км/ч). Шустрее MG One в нашей компании только малыши Kamiq и Captur в топовых комплектациях. Трансмиссия – бесступенчатый вариатор CVT, объединяющий на ходу плавность ускорений и замедлений с высокой динамикой.

Suzuki S-Cross, от 828 900 грн

Японский кроссовер во многом уникален для своего класса. Он, хоть и скромный по габаритам (4,3 м), но, пожалуй, единственный в сегменте, кого можно приобрести с приводом 4х4 и с механической коробкой передач. Хотя “автомат” тоже доступен, и это – представьте себе! – настоящая гидромеханическая АКП, а не модные “работы” с их сомнительной репутацией. Двигатель для украинского рынка предусмотрен один – бензиновый 1,4-литровый с турбонаддувом (140 л.с.). С другой стороны, машина не отличается богатым оснащением, но будем честными: для такой невысокой цены это и не удивительно. Однако, весь необходимый по нынешним меркам минимум у Suzuki S-Cross все равно имеется.

Если коротко

Подборка кроссоверов в выбранном ценовом сегменте оказалась очень интересной – здесь и настоящие гаджеты на колесах, и суперстильные ”модники”, и вариант для практического семьянина, и даже типичный “японец” с классической начинкой. Словом, выбор на любой вкус, и это отрадный факт: наш автомобильный рынок несмотря ни на что остается насыщенным во всех смыслах.