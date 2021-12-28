RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Автомат чи механіка: в Україні почали видавати оновленні посвідчення водія

Автор: Сергій Пишкін

В Україні, з 28 грудня, почали видавати оновлені водійські посвідчення. Відтепер в них вказуватиметься з якою коробкою передач було складено практичний іспит.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС.

Автоматична коробка передач відзначатиметься у вигляді коду "78".

"З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні планують оновити водійські посвідчення.

Зокрема. з 5 листопада українці мають можливість замовити водійські права онлайн та отримати їх поштою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна