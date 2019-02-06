Автоіндексация тарифів на залізничні перевезення порушує антимонопольне законодавство, - промисловці

Промисловці прокоментували автоіндексацию тарифів на залізничні перевезення

Инициатива "Укразализныци" о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок. Об этом говорится в письме руководителей профильных промышленных ассоциаций, направленном вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунеру, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

По словам промышленников, в период с ноября 2017 по декабрь 2018 железнодорожные расходы всех грузоотправителей в Украине выросли примерно на 12 миллиардов гривень, что обусловлено индексацией регулируемого тарифа на железнодорожные перевозки и ростом стоимости использования вагонов собственности АО "Укрзализныця" и частных владельцев железнодорожных вагонов. Во многом это вызвано увеличением стоимости пользования полувагонами собственности АО "Укрзализныця", которая по данным Антимонопольного комитета Украины владеет 52% рабочего парка железнодорожных вагонов всех видов, что является признаком монопольного (доминирующего) положения на рынке железнодорожных перевозок в 2017-2018 годах.

"Несмотря на это, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392 (далее - Проект изменений в Постановление №1392), которым фактически меняются принципы государственной политики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця" без согласования с профильными министерствами и Государственной регуляторной службой Украины. Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году", - говорится в письме.

Таким образом, подчеркивают промышленники, ожидается рост регулируемого железнодорожного тарифа на уровне 23% по году, что оценочно увеличит затраты грузоотправителей на 11,7 миллиарда гривен в ежегодном измерении. Представители ассоциаций считают такой рост беспрецедентным и уверены, что это решение негативно повлияет как на работу отечественных производителей, так и на показатели операционной работы самой "Укрзализныци". Промышленники уверены, что механизм автоматической индексации имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

"Автоматическая индексация фактически исключает бизнес с дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и дает субъекту, который имеет признаки монопольного положения на рынке железнодорожных перевозок, неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей", - подчеркивается в документе.

Также отмечается, что "предложенное повышение не учитывает как рост стоимости пользования вагонов в 2018 году почти в 2 раза (что является составной общих расходов на железнодорожные перевозки), так и увеличение доходов АО "Укрзализныця" от предоставления в пользование ее собственных вагонов на 4,3 миллиарда гривень или на 7% в общей сумме доходов Укрзализныци".

Кроме этого, отмечается, что индекс промышленных цен как индикатор изменения цен на услуги Укрзализныци не отражает объективную структуру расходов предприятия - минимум 50% расходов составляет фонд оплаты труда, который не зависит от индекса промышленных цен, на него влияет индекс потребительских цен, который был намного ниже в 2018 году, чем рост промышленных цен.

По мнению представителей отечественной промышленности, решение будет иметь негативные последствия на работу самой "Укрзализныци".

"Не проанализировано влияние предложенного повышения на объемы перевозок Укрзализныци, особенно учитывая ежегодное падение объема перевозок железнодорожным транспортом и рост объема перевозок автомобильным транспортом. Только в 2018 году Укрзализныця перевезла на 18 миллионов тонн меньше чем в 2017 году (322 млн тонн против 340 миллионов тонн в 2017 году), в то время как автомобильным транспортом в 2018 году перевезено на 9 миллионов тонн больше чем в 2017 году (187 миллионов тонн в 2018 году по сравнению с 178 миллионов тонн в 2017 году)", - говорится в письме.

Промышленники обратились к вице-премьер-министру с просьбой поддержать позицию ведущих отечественных отраслей промышленности и провести экстренное совещание с участием профильных отраслевых ассоциаций, АО "Укрзализныця", Государственной регуляторной службы Украины, Министерства инфраструктуры и Министерства экономического развития и торговли Украины с целью обсуждения проекта приказа об автоматической индексации железнодорожных тарифов.

Кроме этого, руководители промышленных ассоциаций просят В. Кистиона дать соответствующие поручения руководству Министерства инфраструктуры Украины при участии Министерства экономического развития и торговли, Антимонопольного комитета Украины, Государственной регуляторной службы Украины совместно с представителями отраслевых бизнес-ассоциаций и представителями экспертной среды проанализировать предложенные изменения с целью предотвращения нарушения антимонопольного законодательства Украины и нарушения экономической конкуренции.

Напомним, в конце января Антимонопольный комитету Украины признал "Укрзализныцю" субъектом естественной монополии на рынке предоставления услуг ж/д перевозок и рекомендовал создать независимый регуляторный орган для формирования ж/д-тарифов.