Автогол і два скасованих голи: Франція мінімально обіграла Німеччину

Франція в центральному матчі першого туру Євро-2020 мінімально обіграла Німеччину. Єдиний гол у матчі у свої ворота забив німецький захисник Матс Хуммельс - 1:0.
Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.
Німці зустрічали діючих чемпіонів світу французів на своїй території - матч проходив у Мюнхені. Обидві команди грали обережно, намагаючись не допускати помилки, хоча Німеччина була трохи активнішою. Однак забили якраз французи. Правда, і за безпосередньої участі німецького захисника Матса Хуммельса, який не зміг підлаштуватися під простріл і зрізав м'яч у власні ворота - 1:0.
Після пропущеного голу німці створили пару моментів, найнебезпечнішим з яких був удар метрів з 15-ти Ілкая Гюндогана, але м'яч пролетів трохи повз штангу.
А ще центрбек Німеччини Антоніо Рюдігер згадав "подвиги" Луїса Суареса і вирішив вкусити за спину француза Поля Погба. Але судді цей момент залишили без уваги.
На старті другої половини німці створили куди більш реальний шанс на взяття воріт. Після подачі з флангу Серж Гнабрі з льоту пробивав від газону, але м'яч впав на сітку вже за воротами.
А далі французи забили ще раз. Кілліан Мбаппе отримав м'яч на фланзі, увійшов до штрафного майданчика і в оточенні трьох суперників пробив від штанги в дальній кут воріт Маннуеля Нойєра. Але рефері помітили невеликий офсайд у француза і гол скасували. А міг бути ще один шедевр на Євро.
За п'ять хвилин до кінця зустрічі м'яч знову побував у сітці воріт збірної Німеччини, але знову судді угледіли офсайд. Мбаппе, який опинився на сантиметри ближче до воріт Нойєра, ніж німецькі футболісти, втік у контратаку і відпасував на Каріма Бензема, який відправив м'яч у сітку. Спершу судді прапорець не підняли, проте після консультацій з VAR порушення правил зафіксували.
Німці ж пішли на штурм воріт Уго Льоріса, але до фінального свистка так і не відзначилися. У підсумку мінімальна перемога Франції - 1:0.
Нагадаємо, раніше сьогодні відбувся ще один поєдинок групи F. Португалія розгромила Болгарію 3:0. Причому відкрили рахунок португальці лише на 84-й хвилині.
Зазначимо, завтра на Євро-2020 стартує другий тур. У середу зіграють Фінляндія з Росією, Туреччина і Уельс, А також Італія і Швейцарія. Україна свій матч другого туру зіграє з Північною Македонією у четвер, 17 червня. Старт матчу о 16:00. Трансляція вестиметься на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".