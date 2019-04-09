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Автогаз в Україні різко подорожчав


Ціни на автомобільний газ перевищили 13 гривень за літр

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо сьогодні, 9 квітня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, у той час як вартість автомобільного газу вже перевищила 13 гривень за літр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,89

28,79

29,89

28,59

13,34

WOG

29,99

30,99

31,99

29,99

13,48

AMIC

27,19

28,69

29,69

27,99

12,99

БРСМ-Нафта

25,49

26,49

27,99

25,99

13,19 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

13,00

Shell

28,99

30,79 (+0,10)

33,29 (+0,10)

29,89

13,09 (+0,20)

ОККО

29,99

30,99

31,99

29,99

13,59 (+0,20)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

12,99 (+0,10)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

27,95

28,95

30,55

28,15

12,75

Авантаж 7

26,45

27,45

28,15

26,45

12,35

UPG

27,10 (+0,20)

28,10 (+0,20)

30,40 (+0,20)

26,90

12,60 (+0,20)

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

12,45

SOCAR

29,99

30,99

31,99

30,49

13,49

Маркет

25,99

26,99

25,99

  

Luxwen

26,69

27,19

28,79

28,29

12,89

Chipo

25,59

26,09

29,79

25,69

  
 

27,88

28,98 (+0,01)

29,85 (+0,02)

28,34

13,01 (+0,06)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна біля станції метро "Академмістечко".

 

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