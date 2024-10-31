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Автогаз подорожал за месяц, бензин и дизель подешевели: какие цены на АЗС

Фото: Цены на бензин и дизель упали в октябре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизель в Украине снизились в октябре 2024 года. Автогаз подорожал на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 октября на бензин А-95 составляют 55,71 гривен за литр (-0,86 гривен за месяц), на дизельное топливо 51,94 гривен за литр (-0,83 гривен), на автогаз 34,85 гривен за литр (+1,93 гривен).

Цены на АЗС 31 октября

Причины изменения цен

В Украине с 1 сентября повысили акцизы топливо. Ставки акциза на бензин выросли с 211,5 евро до 242,6 евро, на дизельное топливо со 139,5 евро до 177,6 евро, на автогаз с 52 до 148 евро.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, падение цен на бензин в октябре вызвали как внешние, так и внутренние факторы.

"Причиной падения цен стало снижение закупочных цен и окончание сезона активного потребления, что побуждает трейдеров стимулировать продажи", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, снижение закупочных цен произошло из-за падения цен на нефть, которое наблюдается в последние месяцы из-за увеличения добычи и снижения спроса со стороны Китая.

 

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Сегодня нефть Brent стоит около 73 долларов за баррель. За октябрь цена выросла на 2 доллара.

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Цены на бензин