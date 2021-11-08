Автогаз подорожчав, бензин поки без змін: які сьогодні ціни на АЗС

Фото: ціни на бензин (Інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 31,83 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 30,61 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 18,59 гривень за літр (+0,14 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство економіки підвищило розрахункові ціни для бензину на 20 копійок з 28,20 гривень - до 28,40 гривень за літр, на дизельне паливо знизило на 17 копійок з 25,07 гривень - до 24,90 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.