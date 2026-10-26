Дизель уже по 110 гривен: АЗС снова подняли цены на топливо 26 октября

В понедельник, 26 октября, украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. Главной тенденцией дня стал очередной рост цен на дизельное горючее и сжиженный газ.

Сколько стоит горючее на популярных АЗС - в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось на АЗС

Дизельное горючее продолжило расти в цене. Если с утра сеть WOG подняла стоимость всех видов ДТ на 1,00 грн/л, то уже днем волну подорожания подхватила сеть SOCAR, добавив 1,00 грн/л к премиальному и обычному дизелю.

Напомним, что утром автогаз подорожал сразу в нескольких сетях - SOCAR (+1,60 грн/л), "Укрнафта" (+1,00 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л). Во второй половине дня цены на газ стабилизировались.

Цены на АЗС 26 октября

При этом стоимость бензина остаются прежними. Цены на все марки бензина (А-92, А-95, А-100) в течение дня остались неизменными во всех ключевых сетях.

Детализация цен на АЗС 26 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 56,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 56,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 110,00 грн (+1 грн)

ДТ NANO: 107,00 грн (+1 грн)

Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 103,90 грн

ДТ: 101,90 грн

Газ: 52,90 грн

UPG