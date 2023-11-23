Автогаз дорожает и исчезает с АЗС в Украине из-за блокады польской границы

"Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", - написал он.

По его данным, наиболее массово - в половине областей - исчез газ в сети "Привата", а там, где остался, стоит 39,6 гривен. Перебои на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на Авантаже.

"Причина - блокировка польской границы, через которую автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа", - сообщил Куюн.

Сжиженный газ

Напомним, блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.

Как сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составляла 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 22 ноября средняя цена автогаза в Украине составила 35,54 гривен за литр (в начале месяца - 29,31 гривен).

Польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной 7 ноября. По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта - 70%.