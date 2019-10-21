На автодорозі "Одеса-Рені" в ДТП постраждали чотири людини

На автодорозі "Одеса-Рені" в районі села Старі Трояни Кілійського району зіткнулися автомобілі BMW і Tоyota. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що в результаті зіткнення чотири людини постраждали.

"Попередньо встановлено, що аварія сталася в результаті того, що водій BMW, не вибравши безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу", - йдеться у повідомленні.

Від удару отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості водій і троє пасажирів Tоyota. Всі вони госпіталізовані.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Фото: ДТП на автодорозі "Одеса-Рені" (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, на проспекті Чорновола у Львові на зупинці громадського транспорту зіткнулися дві маршрутки, в результаті аварії постраждали десять чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що 19 жовтня в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода з 4 автомобілями, в результаті чого загинув співробітник поліції.

Правоохоронець, перебуваючи поза службою, рухався за кермом власного автомобіля Ford Fiesta по Полтавському шосе. В районі перехрестя з вулицею Белградській співробітник поліції виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував зіткнення з трьома автомобілями.

В результаті зіткнення правоохоронець загинув, ще двоє осіб постраждали. Серед постраждалих жінка і дитина, вони були госпіталізовані.