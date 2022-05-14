Автобуси в Харкові запускають з 16 травня. Названі маршрути

У Харкові з 16 травня вперше з початку повномасштабної війни запускають рух міських автобусів. Вони курсуватимуть за 24 маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Харківської міської ради.

Список маршрутів

№11. Григорівське шосе (Григорівський бір) - Салтівське шосе (медкомплекс);

№16е. Автостанція "Індустріальна" - вул. Зубарєва;

№20е. Майдан Конституції №11 - пров. Балакірєва;

№28е. Вул. Світла - м-н Конституції;

№33е. М-н Конституції - вул. Астрономічна (військове містечко);

№40е. Вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок") - вул. Беркоса, 7 (Завод керамічних труб);

№68е. Вул. Молочна - в/ч "Лікво";

№75е. Просп. Дзюби - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");

№78е. М-н Конституції - просп. Перемоги;

№102е. Ст. "Основа" - просп. Олександрівський (ринок ХТЗ);

№107е. Ст. "Основа" - вул. Владислава Зубенка;

№119. Аеропорт - просп. Перемоги;

№147е. Бульвар Грицевця - вул. Університетська (коло тролейбуса);

№204е. Вул. Світла - автостанція "Індустріальна";

№209е. Вул. Бугрименка (сел. Лідне) - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");

№221е. Просп. Перемоги - Центральний ринок;

№232е. Вул. Молочна (Кінний ринок) - просп. Дзюби;

№249е. Вул. Амосова (медкомплекс) - м-на Конституції;

№258е. Вул. Золочівська - вул. Москалівська (сел. Новоселівка);

№260е. Ст. "Основа" - БК ХЕМЗ;

№263е. Просп. Ювілейний (602 м/р) - вул. Клочківська;

№270е. Просп. Слави (Залютине) - ст. м. "Держпром";

№272е. Вул. Світла (533 м/р) - м-н Конституції;

№304е. Ст. Рогань - м-н Сергіївський;

Фото: автобуси в Харкові запускають з 16 травня (facebook.com/kharkovgovernment)

Громадський транспорт у Харкові знову працюватиме

Нагадаємо, в Харкові з понеділка відновлюють роботу наземного громадського транспорту. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.

Окрім автобусів вісім тролейбусних маршрутів відновлять рух у місті 16-20 травня, з 21 травня почнуть ходити трамваї за чотирма маршрутами, ще за двома маршрутами трамваї запустять 26 та 27 травня.

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