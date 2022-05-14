Автобуси в Харкові запускають з 16 травня. Названі маршрути

У Харкові з 16 травня вперше з початку повномасштабної війни запускають рух міських автобусів. Вони курсуватимуть за 24 маршрутами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Харківської міської ради.
Нагадаємо, в Харкові з понеділка відновлюють роботу наземного громадського транспорту. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.
Окрім автобусів вісім тролейбусних маршрутів відновлять рух у місті 16-20 травня, з 21 травня почнуть ходити трамваї за чотирма маршрутами, ще за двома маршрутами трамваї запустять 26 та 27 травня.
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