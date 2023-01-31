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Автобус упал с моста. В Бразилии футбольная команда попала в ДТП: есть жертвы

Фото: В Бразилии футбольная команда попала в ДТП (cnnbrasil.com.br)
Автор: Олег Васкив

В Бразилии 30 января во время движения упал с моста автобус, перевозивший подростков из любительской футбольной команды Рио-де-Жанейро. В результате аварии 4 человека погибли, а 28 - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что среди жертв один взрослый и трое детей 14-17 лет. Всего в салоне находились 28 подростков, четверо совершеннолетних пассажиров и водитель.

После падения автобуса с 10-метровой высоты спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить заблокированных внутри людей.

"Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Одним из тех, кто получил травмы, является водитель, которому еще предстоит рассказать, что произошло", - добавляют журналисты.

Напомним, в Перу автобус с туристами сорвался в бездну. По меньшей мере, 24 человека погибли в результате ДТП.

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ДТПБразилия