Авто с пробегом: ТОП-5 самых лучших легких фургонов украинского рынка

"Высокий универсал", "пирожок", "развозной фургон" – это все о классе автомобилей на легковом шасси, но с увеличенным кузовом и повышенной грузоподъемностью. Универсал – потому что на все случаи жизни, высокий – потому что крыша действительно в человеческий рост, ”пирожок” – потому что в первую очередь это машина для мелких товаров, фургон – потому что часто это действительно фургон, ну а о “развозке” мы уже сказали.

Особенности фургонов-"пирожков"

Эти машины созданы для коммерческого использования, но основные агрегаты у них – от обычных семейных моделей. С одной стороны, это хорошо, поскольку запчасти дешевле, чем к большим коммерческим бусам, а с другой – плохо, потому что для интенсивной эксплуатации их выносливости бывает маловато.

Интересный момент: все эти модели имеют чисто грузовое и грузопассажирское исполнение. Второе достаточно дорогое, но в Украине таких не менее половины. Секрет прост – большинство из них когда-то родились самыми дешевыми цельнометаллическими фургонами. И были дешево приобретены подержанными за рубежом, дешево растаможены в Украине и дешево переоборудованы в "пассажиров" в одной из многочисленных украинских мастерских. Качество исполнения обычно достаточно высокое, но при выборе следует следить, чтобы задние ремни безопасности и сиденья были правильно закреплены с точки зрения пассивной безопасности.

Кроме того, почти все “пирожки” имеют не только пассажирскую модификацию, но и удлиненные версии. У них не только вытянутая корма, но и несколько увеличенная грузоподъемность. Пассажирские версии часто имеют на выбор или 5-ти, или 7-местное исполнение, причем большая пассажировместимость необязательно привязана к более длинному кузову. У некоторых моделей можно выбирать количество дверей, точнее, могут отсутствовать обе задние или одна левая.

Renault Kangoo II (2007–2021 гг.)

$3 200 – 16 000

Очень популярная у нас модель, удивительным образом сочетающая самые важные для данного класса особенности – ценовую доступность, неприхотливость и долговечность. «Кенгу» второго поколения комплектовался дизельным мотором 1,5 л и бензиновым агрегатом 1,6 л, который хорошо “сотрудничает” с ГБО. Супернадежностью машина не отличается, но большинство проблем решается без особых затрат.

Модель существует в электрической версии, и такие экземпляры тоже попадают из Европы в Украину. Интересно, что в свое время (2012 г.) в Украине официально продавался "Кенгу" под брендом Mercedes-Benz. Модель Citan, не имея принципиальных отличий от французского прототипа, адресовалась тем предприятиям, что по представительным соображениям не могут себе позволить эксплуатацию автомобиля марки Renault.

Fiat Doblo I (2000–2010 гг.)

$2 700 – 8 500

Еще один из дешевых вариантов получить многоцелевой автомобиль, главная фишка которого – простота. И двигатели, и ходовая часть, и коробка передач здесь не имеют сложных систем и узлов: самый дешевый 8-клапанный бензиновый атмосферник и задняя балка на рессорах. Обратная сторона этой архаичности – посредственная динамика и повышенное внимание к герметичности двигателя и коробки передач. Более продвинутые моторы 16V тоже есть, на несколько моделей бензиновых двигателей можно поставить газ, в том числе это делалось и на официальных дилерских СТО. Выбор дизелей неплохой, два двигателя 1,3 л и 1,9 л имеют суммарно 8 вариантов мощности. Интересный нюанс: у "Фиата" есть полноприводная версия Adventure; она мало распространена, но иногда попадает к нам из-за границы. Хотя, если честно, модификации 4x4 встречаются и у других "пирожков".

Opel Combo C (2001–2011 гг.)

$2 600 – 6 900

В отличие от других машин в нашей подборке, Combo второго поколения (именно так, С чаще относят ко второй генерации) построен на платформе небольшого автомобиля В-класса – Opel Corsa. Как ни странно, это не отражается как-то особенно ни на выносливости его ходовой, ни на емкости или на гамме силовых агрегатов – моторов много, они достаточно мощны и не имеют характерных проблем. Машина с бензиновым мотором 1,4 л и дизелем 1,7 л официально продавалась в Украине, на эти экземпляры стоит обратить внимание, ведь историю их эксплуатации часто проще отследить, да и реальные пробеги у украинских машин обычно меньше.

Volkswagen Caddy III (2003-2021 гг.)

$4 000 – 25 000

Наиболее уважаемая машина в когорте высоких универсалов, и соответственно наиболее дорогая. В техническом плане третье поколение "Кеди" состоит из двух, как говорят европейцы, фаз выпуска, существенно отличающихся внешне. Помимо сугубо имиджевых, брендовых особенностей модель имеет немало действительно полезных преимуществ. В частности, широкая гамма двигателей может удовлетворить самого придирчивого пользователя: здесь и кондовые дизели-атмосферники, и "неубиваемые" насос-форсуночные дизели, и сверхсовременные дизели Common Rail, и полдюжины бензиновых агрегатов. Самые мощные и самые свежие версии Volkswagen Caddy комплектуются, представьте себе, преселективным "роботом" DSG, помогающим превратить коммерческий автомобильчик в стритрейсерский болид. Из приятного можно назвать богатую отделку салонов дорогих комплектаций, в том числе мягкое, чуть ли не легковое торпедо. Положительный и важный для активных эксплуатантов момент – несравненная доступность запчастей разного качества и цены.

Ford Transit Connect/Tourneo Connect (2002-2013 гг.)

$3 100 – 10 000

Недорогой, но во многом интересный автомобиль, многие из которых в свое время были проданы в нашей стране через официальную сеть Ford. Машина имеет особый козырь – паспортную грузоподъемность 825 – 900 кг, при том, что другие модели в нашем рейтинге имеют порядка 600 – 750 кг. Еще одна особенность "Фордика" в наличии в гамме модификаций не только длинной и короткой версий, но и низкой и высокой. Грузовой отсек один из самых больших, причем в свое время машина рекламировалась как вмещающая в себя две стандартные европаллеты. Выбор двигателей не то чтобы большой, это 1,8-литровые дизели и "бензинки", причем опытные пользователи советуют выбирать дизель. Чтобы не путаться в названиях, имейте в виду, что в оригинале Transit Connect – это грузовая модификация, а Tourneo Connect – пассажирская. Но продавцы на нашем вторичном рынке устроили в этом вопросе некоторую путаницу.

Если коротко

Выбор подобного автомобиля – особый процесс. Ассортимент огромен как по моделям и комплектациям, так и по состоянию экземпляров. Поэтому прежде всего, нужно четко представлять, что вам нужно: выносливая тележка для транспортировки любых грузов в режиме 24/7, аккуратный семейный автомобиль с широким функционалом, или, возможно, нечто среднее. Итак, сначала хорошо обдумайте, какой предполагается режим эксплуатации и какие финансы вы сможете выделять на содержание. И вместе с деньгами готовьте время на смотрины – выбор “пирожка” простым не будет.