Больше пространства: ТОП-5 самых надежных компактвэнов

Благодаря мощному потоку свежих машин-“пятилеток” из Европы и Америки украинские автомобилисты открыли для себя класс симпатичных и практичных компактвэнов. Предложение на вторичном рынке немаленькое, но что выбрать?

По ряду причин украинские автомобилисты распробовали компактвэны как класс только на третьем десятке лет после открытия границ для ввоза автомобилей. Сегодня этих вместительных и удобных машин на наших дорогах все больше. И в основном это машины, привезенные подержанными из Европы, ведь в новом виде они слишком дороги по сравнению с хэтчбеками С-класса, на платформах которых принято строить компактвэны.

С технической точки зрения компактвэн – машина с однообъёмным кузовом на шасси и агрегатах того или иного легкового собрата. То есть стандартная платформа легковушки накрыта вагонообразным кузовом, который превращает в полезное жилое пространство каждый сантиметр длины машины.

Соответственно, в салоне сделано все, чтобы его можно было использовать максимально эффективно – сиденья двигаются, складываются в разных конфигурациях и вынимаются вовсе. Пол часто ровный, уровень его над дорогой невелик. Посадка людей на сиденьях высокая, то есть более удобная, во многих моделях есть откидные столики, а кресла сделаны отдельными.

Очень важно, что водитель воспринимает компактвэн не как бус, а как обычный легковой автомобиль, им так же легко управлять в тесноте городских улиц, для него достаточно обычного паркоместа или типового гаража. С точки зрения содержания расходы не намного больше, ведь основные запчасти одинаковы с базовым хэтчбеком.

VW Touran II (с 2015 года)

$11900 – 25000

Одна из наиболее рекомендованных моделей, в целом надежная и долговечная машина, в ее основе – VW Golf VII. Салон просторный, отделка качественная, следов износа может не быть даже на машине с пробегом 300 тыс. км. Задние кресла нельзя демонтировать, зато они складываются заподлицо с полом; есть также версия с третьим рядом сидений – тоже складных. Спинка переднего тоже укладывается ровно, чтобы возить что-нибудь узкое и длинное.

Из всей гаммы двигателей до украинского потребителя добираются в основном дизели 1,6 и 2,0 л; и это хорошо, потому что все бензиновые моторы – это неоднозначные малообъемные агрегаты типа TSI, к каждому из которых следует очень внимательно присматриваться. То же и с автоматическими коробками передач, исключительно преселективными типа DSG, которые даже после нескольких модернизаций не отличаются особой долговечностью. Но механика тоже доступна, в паре с дизелями. На ходу Touran второго поколения хорошо управляется, в том числе и на скорости, его подвеска вообще одна из лучших в классе.

Renault Scenic/Grand Scenic III (2009–2015 гг.),

$5900–14800

Благодаря цене это самый распространенный представитель класса в Украине, построенный на шасси Megane третьего поколения. Большую популярность приобрела удлиненная (за счет большей на 65 см базы) 7-местная версия Grand Scenic. Третий ряд сидений "Гранда" может прятаться в пол, а может отсутствовать вообще – в зависимости от комплектации. Задние кресла двигаются назад-вперед в обеих версиях, угол наклона их спинок тоже регулируется. Все три можно убрать прочь, а можно оставить два крайних и сдвинуть их поближе к середине, чтобы двум пассажирам было больше пространства. Относительно редок "лифтованный" вариант под названием Scenic XMOD – с тем же моноприводом, но с пластиковым обвесом, имитатором блокировки "дифа", увеличенным клиренсом и возможностью изменить настройки систем безопасности под плохие дорожные условия.

По управляемости машина немного отстает от, скажем, Touran`a, но все равно в ней больше легкового, чем автобусного. Двигатели есть как бензиновые, так и дизельные, примерно одинаковые по надежности, причем "младшие" дизели отличают экономичностью. Автоматические трансмиссии можно выбирать – есть вариатор CVT, преселективный робот и классическая АКП.

Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso II (2013–2022 гг.)

$9200–19500

Стилистически изысканный компактвэн имеет в основе шасси модели С4. Интересно, что его удлинённая (+17 см) 7-местная версия под названием Grand C4 Picasso имеет полностью свой дизайн. По поведению на дороге этот Citroen отнюдь не спортсмен, но людям с горячим темпераментом он и не адресован. Неровности на пути он тоже не любит, что собственно характерно для многих моделей бренда, однако на ровном асфальте ход плавный.

Сидения двух задних рядов (третий только в версии Grand) можно складывать и регулировать каждое отдельно. Также складывается спинка правого переднего сиденья, а бардачков в салоне как ни у кого много, есть даже в полу. А из-за отсутствия "бороды" на центральной консоли можно пересаживаться с водительского места на правое сиденье и наоборот. Двигатель можно выбрать бензиновый или дизельный, трансмиссии как механические, так и "автоматы", среди которых есть вожделенные для знатоков японские гидромеханические АКП и простенькие "роботы" с сомнительной репутацией.

Opel Zafira Tourer C (2011–2019 гг.)

$7500–14000

В основе последней из ”Зафир” – компоненты Opel Astra J и седана Insignia. Компактвэн Zafira Tourer имеет на редкость тихий и хорошо оборудованный салон, у которого свои особенности трансформации, в частности, среднее кресло второго ряда “приседает” вниз и превращается в подлокотник для остальных двух сидений, которые при этом сдвигаются ближе друг к другу.

Естественно, что кресла второго и третьего рядов могут складываться полностью, образуя ровный пол. Вперед-назад сиденья второго ряда тоже двигаются, да к тому же их спинки имеют регулировку. На ходу машина может порадовать водителя хорошей управляемостью, причем есть отдельная кнопка выбора режимов настроек двигателя и подвески, в том числе и Sport. Двигатели как дизельные, так и бензиновые, среди которых атмосферник и мотор, с завода настроенный под работу на газе (LPG и CNG) – такие тоже попадают к нам из Европы. Трансмиссия в первую очередь механическая, но с одним дизелем и одним бензиновым мотором был доступен "автомат".

Ford C-Max II/Grand C-Max (2010–2019 гг.)

$6800–16300

Компактвен от Ford использует элементы Focus. В версии Grand машина длиннее на 14 см, у нее три ряда сидений и сдвижные задние двери. И вероятно, Grand C-Max – единственный в нашей подборке, имеющий полноценный, удобный для взрослых людей третий ряд сидений. В дополнение к типичным для этого класса трансформациям у Grand C-Max'а есть своя фишка: среднее кресло второго ряда прячется в подушку правого соседа, так что по центру образуется проход на третий ряд и дополнительное пространство для пассажиров.

На ходу компактвэн от Ford сохранил "острые" драйверские настройки базового Focus'а, хотя не все моторы обеспечивают азартное ускорение. Среди двигателей есть трехцилиндровые малообъемные бензиновые моторчики, которых в почтенном возрасте стоит опасаться. Автоматическая трансмиссия Ford C-Max II – переселективные "фордовские" PowerShift, есть и простая механическая коробка. В Украине сегодня продаются привезенные из Америки C-Max с гибридной силовой установкой – типа Plug-in, то есть их можно подзарядить от розетки и проехать до полусотни километров исключительно на электротяге прежде чем запустится ДВС. Против обычных бензиновых аналогов C-Max PHEV дороже примерно на $1000–1200.

Если коротко

Отобранные нами компактвэны – не только лучшие в техническом плане, но и максимально удобные и практичные. Однако, при этом каждый в данной пятерке имеет свою характерную изюминку, к которой покупателю следует присмотреться и примерить на себя.