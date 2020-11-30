В "Авто Євро Силі" звинуватили Гетманцева у створенні монополізації на авторинку

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає за ухвалення законопроекту, який призведе до монополізації авторинку України. Щорічний прибуток обраних компаній складе понад 110 млн дол.

Про це повідомляють представники громадської організації "Авто Євро Сила".

За словами активістів, Гетманцев разом з нардепом Олександром Ковальчуком фактично заблокували розгляд у парламенті законопроекту № 3704 про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах. Саме прийняття цього документа вимагають активісти і власники таких авто.

За даними "Авто Євро Сили", цей документ дозволяє декільком компаніям привілейовані умови роботи на вітчизняному авторинку.

Зокрема, оцінкою всіх ввезених в Україну автомобілів на ексклюзивних правах буде займатися компанія "УкрАвто" Таріела Васадзе. Щорічний прибуток складе не менше 50 млн дол.

Право на ексклюзивне розмитнення авто отримає брокерська компанії PST, яку очолює помічник Ковальчука Савчук. Щорічний прибуток складе не менше 50 млн дол. При цьому закон Гетманцева-Ковальчука фактично закриває можливість для інших компаній і фізосіб займатися ввезенням в Україну автомобілів.

"Укртрансбезпека" буде курирувати питання видачі дозвільної документації для ретро-автомобілів. Щорічний прибуток оцінюється в 10 млн дол.

Таким чином, як відзначають в "Авто Євро Силі", у парламенті, замість того, щоб вирішити питання щодо розмитнення автомобілів на єврономерах, роблять все, щоб створити в країні ще одну "схему" по збагаченню окремих компаній і олігархів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про доступне розмитнення "євроблях". Глава держави направив звернення до спікера парламенту Дмитра Разумкова.