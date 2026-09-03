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Авто для бойцов полка "Тень": Палатный рассказал о новой помощи от "Украинской команды"

17:01 03.09.2026 Чт
2 мин
Новый автомобиль поможет улучшить логистику бойцов на Купянском и Гуляйпольском направлениях
aimg Сергей Новиков
Волонтеры "Украинской команды" передали помощь полку "Тень" (скрин из видео)

Украинские защитники из полка беспилотных систем "Тень" получили от волонтеров "Украинской команды" микроавтобус Mercedes.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

По его словам, "Украинская команда" продолжает снабжать транспортом наших защитников и очередной микроавтобус Mercedes Vito передали 428 отдельному полку беспилотных систем "Тень".

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Палатный рассказал, что это военное подразделение только недавно стало полком. Однако за плечами его бойцов - самые тяжелые участки фронта Донецкой и Харьковской областей.

"Сейчас эти ребята выполняют боевые задания на Купянском и Гуляйпольском направлениях. Уверен: наша помощь позволит улучшить логистику подразделения и сохранит жизнь и здоровье наших героев", - добавил он.

Бойцы "Тени" в свою очередь вручили "Украинской команде" полковой флаг.

"Спасибо за то, что вы каждый день помогаете нам техникой и другими средствами держаться, уничтожать врага и приближать нашу общую Победу", - сказал представитель 28 ОПБПС.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с 2022 года передала военным подразделениям более 4000 беспилотников, 600 генераторов и зарядных станций, более сотни автомобилей. В общей сложности – почти 1900 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен.

Недавно мы писали, что "Украинская команда" передала еще один генератор мощностью 24 киловатт 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде .

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