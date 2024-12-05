Авто с алюминиевым кузовом: брать или не брать

Понятно, что счастливого клиента автосалона вряд ли интересуют способы ремонта покупаемой им машины. Но в настоящее время доступ к премиальным моделям с легкосплавными деталями кузова получил рядовой украинский автомобилист с довольно скромным бюджетом. И в таком случае алюминиевый кузов с дополнительным преимуществом часто превращается в проблему. Имеется в виду не каждодневная эксплуатация, а ситуации, когда кузов нуждается в ремонте.

Да, с точки зрения восстановительного ремонта компоненты из алюминия составляют проблему – иногда даже слегка помятые детали получается дешевле заменить, чем отрихтовать.

Почему алюминиевый кузов считается проблемным при ремонте

Этот легкий металл готовится совсем не так, как привычная сталь. Как минимум, мастер должен обладать особыми навыками;

Некоторые легкосплавные кузовные детали (например, литые) нельзя отрихтовать в принципе;

Замена легкосплавных деталей на новые тоже не простое дело. Часто они крепятся по-особому: заклепки, клей, аргонная или лазерная сварка, сварка трением и т.п.

Какие автомобили имеют алюминиевый кузов

Для того чтобы попасть в разряд проблемных с точки зрения восстановительного ремонта, машине необязательно иметь вполне алюминиевый кузов. Для этого достаточно иметь несколько таких деталей. Рассмотрим наиболее популярные из тех, которые тем или иным способом импортируются в Украину в последние годы.

Audi. Седан A6 поколения С7 (2011 – 2018 гг.) имеет из алюминия переднюю и заднюю части лонжеронов, литые опоры подвески, двери, передние крылья, капот, багажник и заднюю полку кузова. Почтенный Audi A8 четырех поколений (кроме последнего) имеют вполне алюминиевый кузов.

Кроссовер Audi Q5 первого поколения (2008 – 2016) имеет из алюминия только капот и дверь багажника, а во второй генерации (с 2017) Q5 имеет таких больше: капот, крышку багажника, переднюю часть переднего подрамника и передние чашки подвески. Audi Q7 в первом поколении (2005 – 2015 гг.) имеет легкосплавную дверь багажника и подрамник задней подвески, во втором (с 2015 г.) – аж 41% кузова из этого металла: передние и задние лонжероны, двери, боковины и т.д. У великана Audi Q8 тоже большинство компонентов кузова из крылатого металла, причем несколько литых, что еще больше усложняет ремонт.

BMW. У старушки BMW 5 E60 (2003 – 2009 гг.) передняя часть кузова выполнена из алюминия: лонжероны, чашки подвески, моторный щит. Следующая генерация F10 (2010 – 2016 гг.) тоже почти вся "алюминизированная" – передок силовой структуры, капот и все четыре двери. В "пятерке" G30 из этого металла изготовлены передние и задние лонжероны, опорные силовые элементы обеих подвесок, дверь, капот, крышка багажника, крыша и передние крылья. BMW 7 G12 (2015 – 2022 гг.) имеет в основе алюминий (передняя и задняя силовые части, чашки подвесок, двери), а также сталь и даже карбон.

Porsche. Седан Panamera (2009 – 2016 гг.) имеет алюминиевые лонжероны передка, капот, крышку багажника и облицовку двери, а "телевизор" радиатора и рамки двери у нее из магниевого сплава. Следующая Panamera (с 2016 г.) может похвастаться кузовом почти полностью из алюминия – за исключением боковин и деталей днища. Cayenne (2010 – 2018 гг.) гордится легкосплавным капотом и внутренними рамками дверей, а у третьего поколения (с 2018 г.) стальные только моторный щит и несколько силовых деталей днища. У малыша Macan из алюминия капот и крышка багажника.

Tesla. Седан Model S (с 2012 г.) базируется на алюминиевой раме, имеет такие же силовые детали (отлитые!) в местах крепления подвески и наружные детали кузова. У Model Y (с 2020 гг.) из алюминия только пороги, края передних лонжеронов и огромная литая деталь в корме.

Если коротко

Несмотря на все вышеперечисленные минусы, автомобиль с алюминиевым кузовом нельзя считать неприемлемым вариантом. Во время повседневной эксплуатации отрицательные особенности этого материала никак не сказываются. А что касается сложностей с ремонтом – кто сказал, что у вас непременно возникнет потребность в нем? И даже если вы сознательно планируете приобрести машину под восстановление после ДТП, не отказывайтесь от "алюминиевого" варианта сразу: посоветуйтесь с опытным мастером, работающим с крылатым металлом. Ведь сложность и стоимость ремонта различается в каждом конкретном случае.