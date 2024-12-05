Авто с алюминиевым кузовом: брать или не брать

Выбирая на рынке или в автосалоне современный автомобиль, мы вместе с достижениями высоких технологий можем автоматически получить целый набор проблем. В частности, можно случайно стать владельцем машины с алюминиевым кузовом. Однако действительно стоит избегать покупки такого авто?
Об особенностях эксплуатации и ремонта машины с алюминиевыми деталями кузова читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы компаний Autocentre и Motointegrator.
Понятно, что счастливого клиента автосалона вряд ли интересуют способы ремонта покупаемой им машины. Но в настоящее время доступ к премиальным моделям с легкосплавными деталями кузова получил рядовой украинский автомобилист с довольно скромным бюджетом. И в таком случае алюминиевый кузов с дополнительным преимуществом часто превращается в проблему. Имеется в виду не каждодневная эксплуатация, а ситуации, когда кузов нуждается в ремонте.
Да, с точки зрения восстановительного ремонта компоненты из алюминия составляют проблему – иногда даже слегка помятые детали получается дешевле заменить, чем отрихтовать.
Для того чтобы попасть в разряд проблемных с точки зрения восстановительного ремонта, машине необязательно иметь вполне алюминиевый кузов. Для этого достаточно иметь несколько таких деталей. Рассмотрим наиболее популярные из тех, которые тем или иным способом импортируются в Украину в последние годы.
Audi. Седан A6 поколения С7 (2011 – 2018 гг.) имеет из алюминия переднюю и заднюю части лонжеронов, литые опоры подвески, двери, передние крылья, капот, багажник и заднюю полку кузова. Почтенный Audi A8 четырех поколений (кроме последнего) имеют вполне алюминиевый кузов.
Кроссовер Audi Q5 первого поколения (2008 – 2016) имеет из алюминия только капот и дверь багажника, а во второй генерации (с 2017) Q5 имеет таких больше: капот, крышку багажника, переднюю часть переднего подрамника и передние чашки подвески. Audi Q7 в первом поколении (2005 – 2015 гг.) имеет легкосплавную дверь багажника и подрамник задней подвески, во втором (с 2015 г.) – аж 41% кузова из этого металла: передние и задние лонжероны, двери, боковины и т.д. У великана Audi Q8 тоже большинство компонентов кузова из крылатого металла, причем несколько литых, что еще больше усложняет ремонт.
BMW. У старушки BMW 5 E60 (2003 – 2009 гг.) передняя часть кузова выполнена из алюминия: лонжероны, чашки подвески, моторный щит. Следующая генерация F10 (2010 – 2016 гг.) тоже почти вся "алюминизированная" – передок силовой структуры, капот и все четыре двери. В "пятерке" G30 из этого металла изготовлены передние и задние лонжероны, опорные силовые элементы обеих подвесок, дверь, капот, крышка багажника, крыша и передние крылья. BMW 7 G12 (2015 – 2022 гг.) имеет в основе алюминий (передняя и задняя силовые части, чашки подвесок, двери), а также сталь и даже карбон.
Porsche. Седан Panamera (2009 – 2016 гг.) имеет алюминиевые лонжероны передка, капот, крышку багажника и облицовку двери, а "телевизор" радиатора и рамки двери у нее из магниевого сплава. Следующая Panamera (с 2016 г.) может похвастаться кузовом почти полностью из алюминия – за исключением боковин и деталей днища. Cayenne (2010 – 2018 гг.) гордится легкосплавным капотом и внутренними рамками дверей, а у третьего поколения (с 2018 г.) стальные только моторный щит и несколько силовых деталей днища. У малыша Macan из алюминия капот и крышка багажника.
Tesla. Седан Model S (с 2012 г.) базируется на алюминиевой раме, имеет такие же силовые детали (отлитые!) в местах крепления подвески и наружные детали кузова. У Model Y (с 2020 гг.) из алюминия только пороги, края передних лонжеронов и огромная литая деталь в корме.
Несмотря на все вышеперечисленные минусы, автомобиль с алюминиевым кузовом нельзя считать неприемлемым вариантом. Во время повседневной эксплуатации отрицательные особенности этого материала никак не сказываются. А что касается сложностей с ремонтом – кто сказал, что у вас непременно возникнет потребность в нем? И даже если вы сознательно планируете приобрести машину под восстановление после ДТП, не отказывайтесь от "алюминиевого" варианта сразу: посоветуйтесь с опытным мастером, работающим с крылатым металлом. Ведь сложность и стоимость ремонта различается в каждом конкретном случае.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какой двигатель для авто выбрать новичку .