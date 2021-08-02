Австрійська компанія заявила про спроби усунення великих трейдерів з ринку титанової сировини

"Останнім часом ми спостерігаємо нові і абсолютно безпідставні спроби дискредитації нашої компанії в українських ЗМІ. Такі нападки ми пов'язуємо зі спробами усунути з українського ринку великих трейдерів, що представляють інтереси азіатських споживачів продукції українського ГМК, а також зробити сировинний експорт з України менш прозорим і незалежним від корупції", - заявили в компанії.

За словами офіційних представників компанії, будь-які звинувачення на їхню адресу з приводу заниження ціни контрактів, роботи на російський ОПК і тіньових поставок титанової сировини в Крим - не відповідають дійсності і не витримують ні найменшої критики.

"По-перше, компанія Stork International GmbH входить в австрійську групу компаній "Stork Holding GmbH", існуючу вже близько 30 років і є найбільшим у світі виробником лігатури для титанової галузі. Також наша група є одним з лідерів у виробництві спеціальних сплавів і феросплавів, торгівлі мінеральною сировиною, хімічною продукцією, титановими сплавами, металургійним гірничим і енергетичним обладнанням. Наш авторитет і позиції на світовому ринку - несумісні з будь-якими видами ризикованої і непрозорої діяльності", - додали в компанії.

По-друге, з великими українськими індустріальними підприємствами, такими як "Іршанський ГМК", "Вільногірський ГЗК", "Запорізький ТМК" та ін., Stork International GmbH співпрацює вже понад 20 років, що свідчить про доброчесність і надійність в якості партнерів, уточнили в прес-службі.

"По-третє, як вже неодноразово заявлялося нами раніше - ми не поставляємо продукцію на територію Криму, не працюємо в ОПК Росії, не є фігурантами санкційних і антикорупційних розслідувань, до нашої компанії немає претензій з боку українських або іноземних правоохоронних і судових органів. Всі наші поставки абсолютно легальні і прозорі, а країнами призначення наших вантажів є Китай, Індія і Японія, що легко відстежити за номерами вантажів на сайтах компаній-перевізників. Для цього достатньо вказати номер контейнера або коносамента онлайн в пошуку по конкретній контейнерної лінії і отримати детальну інформацію про місцезнаходження і порт вивантаження з датами", - наголошується в заяві.

По-четверте, експлуатована теза про те, що титановмісна сировина може поставлятися з України в Крим і РФ "через трейдерів в Китаї" - не потребує додаткових коментарів, оскільки є демонстрацією кричущої некомпетентності в питаннях економіки і географії з боку авторів подібних матеріалів.

"По-п'яте, єдине що викликає наше реальне занепокоєння, так це те, що при фабрикуванні подібних інформаційних "сенсацій", тенденційно і вибірково використовується інформація та копії документів господарсько-економічної діяльності підприємств, які є конфіденційними і доступ до яких мають співробітники українських правоохоронних органів. Така позиція окремих представників правоохоронних інституцій дискредитує Україну і суперечить антикорупційному курсу нинішньої української влади", - наголошують в компанії.

Компанія Stork International GmbH вважає, що економічна стратегія президента України Володимира Зеленського та експортна програма нового менеджменту ОГХК, засновані на зміцненні економічних зв'язків між Україною та країнами Азії, є стратегічно вигідними та економічно безальтернативними.