Австрійська енергетична група OMV списала 2 млрд євро після відходу з Росії

Минулого місяця нафтогазова компанія заявила, що Росія більше не буде одним з її основних регіонів, приєднавшись до інших західних енергетичних конкурентів, що вийшли з Росії.

У звіті про торги за перший квартал OMV заявила, що в березні списала 1 млрд євро у зв'язку з проектом газопроводу "Північний потік - 2" з Росії до Німеччини, який був зупинений Берліном. OMV була одним з п'яти західних фінансових партнерів "Газпрому" в проекті газопроводу "Північний потік-2" вартістю 11 млрд доларів.

Крім того, коригування методу консолідації двох російських компаній, через які вона володіє 24,99% акцій Південно-Російського газового родовища, призведе до додаткового збитку в розмірі 1 млрд євро.

Минулого місяця OMV заявила, що її частка в Росії тепер буде обмежена приблизно 2% від загального обсягу основних засобів.