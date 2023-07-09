Австрийская OMV не планирует разрывать газовые контракты с РФ

Австрийская группа энергокомпаний ОМѴ этой зимой и в дальнейшем продолжит закупать газ у России, несмотря на имеющиеся резервные контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным гендиректора ОМѴ Альфреда Штерна, предприятие не намерено разрывать долгосрочный контракт на поставку газа из России, заключенный с "Газпромом" в 2018 году.

"Пока Россия будет осуществлять поставки, мы будем забирать эти объемы у "Газпрома", - заявил Штерн.

Компания ОMV, крупнейшим владельцем акций которой является австрийское правительство, обеспечивает 30% газа на рынке страны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину это предприятие не раз подвергалось критике из-за закупки российских энергоносителей.

Генеральный директор отметил, что сейчас компания заключила контракты на аренду трубопроводной мощности для прокачки всего необходимого ей газа, а также обеспечила поставки из Норвегии и с терминалов СПГ в Нидерландах и Италии.

"Все это дает нам доступ к нерусскому газу, которого более чем достаточно для покрытия наших обязательств перед клиентами", - сказал Штерн.

Штерн также пожаловался на ненадежность с российской стороны, поскольку в прошлом году сильно варьировались поставки, составляя от 20% до 70% ежемесячного импорта газа ОМѴ.

В целом контракт ОМѴ на покупку газа у "Газпрома" заканчивается в 2040 году.

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