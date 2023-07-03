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В Австрии заявили, что не препятствуют транзиту военной техники в Украину

Фото: Александер Шалленберг, глава МИД Австрии (flickr.com/minoritenplatz8)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не препятствует транзиту военных оборудований и вооружений из Европейского союза в Украину через свою территорию, и это не нарушает нейтралитет государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью австрийского чиновника телеканалу ORF.

По его словам, перевозка из одной в другую страну Евросоюза "всегда происходила без проблем".

Шалленберг напомнил, что с 28 февраля 2022 года появилось решение в рамках Совместной внешней и политики безопасности, которое позволяет данные перевозки в Украину.

"И мы обязаны выполнять это решение", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о перевозке через Австрию материалов военного назначения в Украину.

Глава МИД Австрии, высказываясь о транзите через страну, отметил, что такие перевозки в Украину происходят согласно решению Совместной внешней и политики безопасности.

"Это означает, что мы связаны этим решением. И с момента подписания Амстердамского договора, и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад, эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это значит, что нет никакого противоречия", - указал Шалленберг.

Позиция Австрии

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агресси РФ.

Недавно Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Между тем сообщалось, что в конце июня канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что страна хочет учитывать ее нейтральный статус при обсуждении гарантий для Украины.

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Австрия