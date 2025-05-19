В Австрии заговорили об участии в миротворческой миссии в Украине: что известно

В частности, ее спросили, могла бы Австрия при определенных условиях присоединиться вместе с другими странами к "коалиции желающих", чтобы обеспечить мир в Украине.

"Федеральная армия Австрии за шесть десятилетий доказала, что мы вполне готовы и, конечно, способны участвовать в сложных международных операциях. В конкретном случае миротворческой миссии в Украине все будет зависеть от того, каким именно будет мандат, какие возможности для нашего привлечения могут открыться и нужна ли вообще наша экспертиза. Но я не исключаю, что мы могли бы присоединиться к обеспечению мира в Украине, если до этого дойдет", - ответила Таннер.

В то же время она уточнила, что пока Австрия не участвует в текущих переговорах в рамках Коалиции желающих. Также Таннер опровергла обвинения в том, что Австрия якобы является "безбилетником" в сфере европейской безопасности, прикрываясь своей нейтральностью. Глава австрийского Минобороны отметила, что такая позиция не является равнодушием.

"Нейтралитет не означает равнодушие. У нас примерно 1200 военных участвуют в международных операциях. Это, например, по сравнению с Германией, очень много. Мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно. И, конечно, мы были бы готовы помочь оказать поддержку в соответствии со статьей 42.7 партнеру по ЕС, на которого совершено нападение. Если дойдет до этого, мы, конечно, подумаем, и как мы можем внести свой вклад. Это может быть, например, в рамках медицинской и гуманитарной поддержки", - резюмировала она.