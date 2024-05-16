В Австрии суд объявил приговор украинцу по обвинению в продаже дронов в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Отмечается, что в сентябре 2023 года мужчина отправил несколько дронов в Украину. Агентство объясняет, что Австрия как нейтральная страна не поставляет вооружение и военную технику Украине, но и не препятствует в этом другим странам.

Австрийская полиция предъявила обвинение 34-летнему юристу, который в апреле 2022 года выехал в Австрию. По версии следствия украинец продал купленные в Австрии дроны в Запорожье.

В суде он не признал себя виновным, отмечая, что поставки вооружения разрешены, если территорию контролирует правительство Украины, а не Россия. Судья согласился с этим доводом.

Оправдательный приговор пока не вступил в законную силу, поскольку прокуратура еще не огласила свою позицию.

Позиция Австрии по оружию для Украины