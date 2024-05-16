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В Австрии суд объявил приговор украинцу по обвинению в продаже дронов в Украину

Четверг 16 мая 2024 02:33
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В Австрии суд объявил приговор украинцу по обвинению в продаже дронов в Украину Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Суд австрийского города Санкт-Пельтена оправдал украинского гражданина, обвиненного в продаже военных материалов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в сентябре 2023 года мужчина отправил несколько дронов в Украину. Агентство объясняет, что Австрия как нейтральная страна не поставляет вооружение и военную технику Украине, но и не препятствует в этом другим странам.

Австрийская полиция предъявила обвинение 34-летнему юристу, который в апреле 2022 года выехал в Австрию. По версии следствия украинец продал купленные в Австрии дроны в Запорожье.

В суде он не признал себя виновным, отмечая, что поставки вооружения разрешены, если территорию контролирует правительство Украины, а не Россия. Судья согласился с этим доводом.

Оправдательный приговор пока не вступил в законную силу, поскольку прокуратура еще не огласила свою позицию.

Позиция Австрии по оружию для Украины

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, среди стран Европейского союза только Австрия и Венгрия не поставляют Украине вооружение.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против использования замороженных российских активов для покупки вооружения для Украины. Он считает, что российские деньги должны пойти на реконструкцию в Украине.

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