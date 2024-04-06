В Австрии правящая партия обвинила ультраправых в содействии шпионажу в пользу РФ

Еженедельная газета Falter опубликовала выдержки из документа об аресте бывшего агента внутренней разведки Эгисто Отта. В нем говорится, что Отт подозревается в получении под ложным предлогом венского адреса болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.

Ее партия обвинила Партию свободы в том, что она действует как "продолжение руки России" в Австрии.

"У нас есть потенциальная возможность проникновения российских агентов в наши спецслужбы. Это очень, очень серьезно, и Партия свободы и… Кикл напрямую связаны с этим", — заявила журналистам лидер Зеленых Сигрид Маурер.

Арест на прошлой неделе бывшего агента внутренней разведки Эгисто Отта породил новые разоблачения, побудившие обе правящие партии обвинить лидера Партии свободы Герберта Кикла, министра внутренних дел с 2017 по 2019 год, в сбоях в аппарате безопасности.

Появляется все больше доказательств того, что бывший руководитель Wirecard в Австрии Ян Марсалек организовал шпионскую деятельность России в своей родной стране и управлял двойными агентами во внутренней разведывательной службе.

Отт был сотрудником Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), которого сегодня уже не существует. Недавно он попал в заголовки СМИ из-за дела скрывающегося от правосудия члена правления Wirecard Яна Марсалека. Марсалек и Отт создали шпионскую ячейку в пользу России в рамках BVT. Сообщается, что Отт, вместе с другим бывшим сотрудником BVT, собирали информацию для Марсалека и России, опираясь на свою предыдущую деятельность в должности защитника конституции и полицейского атташе в Италии. По данным немецкого журнала Spiegel, информация касалась журналистов, живущих в Европе и казахского оппозиционного политика.

В пятницу, 29 марта, газета Der Standard также сообщила, что российским спецслужбам, вероятно, было передано зеркальное отображение содержимого смартфонов трех (бывших) высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел. Отмечается, что передача была проведена Оттом летом 2022 года. Информация о переводе - вероятно, во внутреннюю разведку ФСБ, - поступила из Великобритании несколько недель назад. Там Марсалек находится под следствием, а чаты были изъяты.

Похищенные смартфоны принадлежат Михаэлю Клойбмюллеру, который много лет возглавлял подразделение в Министерстве внутренних дел Австрии, действующему директору Федеральной полиции Михаэлю Такачу и директору Федерального ведомства по вопросам иммиграции и убежища Герноту Майеру. По информации из близких к ним источников, эти люди уже были проинформированы несколько дней назад о том, что "их мобильные телефоны" находятся в распоряжении российских спецслужб.

Три мобильных телефона стали жертвами несчастного случая в 2017 году: во время сплава сотрудников МВД перевернулось каноэ, и смартфоны упали в воду. IТ-специалиста из Управления защиты Конституции попросили отремонтировать устройства. Очевидно, он сделал копии устройств и передал их Отту и другим. Чаты со смартфона Клойбмюллера также были переданы в прокуратуру и СМИ. Прокуратура начала расследование против Клойбмюллера и бывшего министра внутренних дел Вольфганга Соботки по подозрению в коррупции, хотя дело против последнего уже закрыли.

В январе 2017 года иностранные партнерские службы уже предупреждали BVT, которое в декабре 2021 года заменили на Директорат государственной безопасности и разведки (DSN), о том, что конфиденциальная информация ведомства, которую иностранные источники предоставляли отечественным службам госбезопасности с целью расследования и предотвращения угроз, попадала в неуполномоченные органы, а именно российские спецслужбы. Эгисто Отта подозревали в том, что он был "кротом", поскольку он, как говорят, установил контакт с российской разведкой как офицер связи в Турции. Утверждается, что впоследствии он пересылал секретную информацию - например, строго конфиденциальную служебную записку от BVT и запрос от ФБР, - со своего рабочего электронного адреса на свой частный, а затем передавал ее российским спецслужбам или неавторизованным лицам. Впрочем Отта считают невиновным.

Руководителем Отта в BVT в то время был Мартин Вайс, который в последний раз был в Дубае и на данный момент больше не доступен национальным судебным органам. Несмотря на то, что Отт был отстранен от должности, он продолжал собирать конфиденциальную информацию для Вайса и бывшего члена правления Wirecard Марсалека в обмен на оплату. По данным следствия, эта информация преимущественно предназначалась для России.

В апреле 2023 года бывший руководитель отдела BVT Мартин Вайс вместе с четырьмя бывшими коллегами из Ведомства по защите конституции должен был бы ответить перед земельным судом Вены за злоупотребление служебным положением, поскольку BVT якобы обеспечило предоставление убежища в Австрии подозреваемому сирийскому генералу, который применял пытки, в рамках так называемой операции "Белое молоко". Однако Вайс уклонился от судебного разбирательства, притворившись больным и неспособным предстать перед судом. Его дело было закрыто, чтобы избежать задержек в судебном процессе, а судебное разбирательство продолжилось над остальными обвиняемыми, которые, в конце концов, были оправданы окончательным решением суда.

Однако Вайс так и не предстал перед судом. Государственная прокуратура по экономическим вопросам и коррупции (WKStA) поручила медицинским экспертам проверить состояние его здоровья на предмет его якобы неспособности быть перевезенным и предстать перед судом, но Вайс так и не смог предстать перед судом.

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