В Австрии планируют ужесточить правила для украинских беженцев

В Австрии планируют лишать беженцев с автомобилями права на базовую помощь

С января 2025 года в большинстве федеральных земель Австрии планируют ввести правило, согласно которому беженцы, владеющие автомобилями, не смогут претендовать на базовое обеспечение (Grundversorgung). Эта инициатива уже вызвала волну критики со стороны правозащитных организаций и экспертов.

Аргументы властей

Региональные власти заявляют, что содержание автомобиля (страховка, топливо и обслуживание) предполагает наличие достаточных финансовых ресурсов. Таким образом, обладатели автомобилей больше не считаются нуждающимися в помощи.

В Вене от этой инициативы отказались, но большинство других земель Австрии намерены ее реализовать.

Критика со стороны организаций

Представители организаций, работающих с беженцами, называют эту идею дискриминационной и потенциально вредной. Координатор федерального агентства по делам беженцев BBU Андреас Ахрайнер отметил, что инициатива имеет "признаки ущемления".

Ситуация с украинскими беженцами

На данный момент в Австрии базовое обеспечение получают около 37 тысяч украинских беженцев. Однако значительная их часть работает и самостоятельно обеспечивает свои потребности, не обращаясь за помощью государства.

Тем не менее, критики опасаются, что это может привести к ухудшению условий размещения и снабжения для наиболее уязвимых групп.

Министерство внутренних дел Австрии подчеркивает, что базовые услуги предназначены для граждан третьих стран, которые действительно нуждаются в защите и поддержке. Однако введение новых правил ставит под угрозу равный доступ к помощи и может усложнить адаптацию беженцев в стране.