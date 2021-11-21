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Австрія завтра закриється для туристів. В тому числі з України: кого пропустять

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Австрія, Неділя 21 листопада 2021 16:55
Австрія завтра закриється для туристів. В тому числі з України: кого пропустять Фото: Австрія закривається для туристів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Австрія відзавтра, 22 листопада, закриється для туристів через введення в країні загальнонаціонального локдауну. Це стосується і подорожуючих з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Австрії.

"Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - пояснили в посольстві.

Перетнути кордон зможуть українці, які прямують до Австрії з поважних причин, а саме:

  • відвідування родичів;
  • лікування;
  • сімейні обставини;
  • службові поїздки;
  • весілля;
  • похорон тощо.

Вакциновані громадяни з 22 листопада зможуть потрапити до Австрії без попередньої реєстрації та обов'язкового карантину. Для цього потрібно мати сертифікат, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації, однак друга доза повинна бути зроблена більше ніж за 14 днів до в'їзду. Сертифікати в "Дії" визнаються.

Реєстрація та карантин також не потрібні власникам сертифікату про одужання від COVID-19. Сертифікат має бути оформлено англійською або німецькою мовами.

Іншим українцям доведеться проходити обов'язкових 10 денний карантин, мати при собі негативний тест на коронавірус, а також зареєструвати свою подорож на сайті - entry.ptc.gv.at.

Нагадаємо, Австрія стала першою країною Європи, яка запровадила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

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