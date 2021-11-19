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Австрія закривається для туристів

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П'ятниця 19 листопада 2021 22:41
Австрія закривається для туристів Фото: Австрія закривається для туристів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На території Австрії оголошено локдаун. Він триватиме протягом 20 днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний путівник Австрії.

В Австрії фіксується значне зростання захворюваності на коронавірус, у зв’язку з чим уряд прийняв рішення оголосити локдаун в країні, який розпочинає діяти вже з 22 листопада.

Обмеження, яке триватиме протягом 20 днів, поширюватиметься на усіх громадян в незалежності від їх статусу вакцинації.

Через 10 днів після оголошення локдауну - буде проведено повторну оцінку ймовірності дострокового виходу.

Щонайменше до 3 грудня туристичні поїздки до Австрії будуть неможливими.

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