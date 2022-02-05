ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Австрія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19. За відмову - штраф до 3600 євро

Новость на русском →
Субота 05 лютого 2022 12:48
Австрія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19. За відмову - штраф до 3600 євро Фото: в Австрії штрафуватимуть невакцинованих на 3600 євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Закон про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 набув чинності в Австрії в суботу, 5 лютого. Відповідний закон, схвалений парламентом, напередодні був підписаний президентом Республіки і канцлером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Der Standard.

Відповідно до закону, вакцинація буде обов'язковою для громадян країни старше 18 років. До 15 лютого всі не щеплені жителі країни отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Карати почнуть з 15 березня. Ухильникам загрожує штраф від 600 до 3600 Євро. Тюремний термін законопроектом не передбачений.

З квітня почнуть штрафувати за недотримання термінів вакцинації. Згідно з документом, вимога про обов'язкову вакцинацію діятиме до 31 січня 2024 року.

Виняток з обов'язкової вакцинації становлять громадяни до 18 років, вагітні та особи, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 лютого Федеральна рада (верхня палата парламенту) Австрії схвалила закон про обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для дорослого населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"
Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США