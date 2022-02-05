Австрія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19. За відмову - штраф до 3600 євро

Закон про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 набув чинності в Австрії в суботу, 5 лютого. Відповідний закон, схвалений парламентом, напередодні був підписаний президентом Республіки і канцлером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Der Standard.

Відповідно до закону, вакцинація буде обов'язковою для громадян країни старше 18 років. До 15 лютого всі не щеплені жителі країни отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Карати почнуть з 15 березня. Ухильникам загрожує штраф від 600 до 3600 Євро. Тюремний термін законопроектом не передбачений.

З квітня почнуть штрафувати за недотримання термінів вакцинації. Згідно з документом, вимога про обов'язкову вакцинацію діятиме до 31 січня 2024 року.

Виняток з обов'язкової вакцинації становлять громадяни до 18 років, вагітні та особи, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями.