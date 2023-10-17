Австрия вышла на форум, Нидерланды одолели Грецию: что произошло в отборе к Евро-2024

Австрийская сборная пополнила список участников финальной части Евро после вояжа в Баку. Для победы над Азербайджаном команде Ральфа Рангника хватило одного забитого мяча. На старте второй половины Забитцер реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Мамедова. Австрийцы с бельгийцами стали недосягаемыми наверху группы F.

Закрутила интригу в квинтете B сборная Нидерландов. "Оранье" весь матч "висели" на воротах греков, но мяч упорно не ишел за линию рубежа Влаходимоса. Кипер эллинов даже парировал пенальти Вегхорста. Впрочем, на последних минутах нидерландцы реализовали второй одиннадцатиметровый усилиями ван Дейка. Теперь у обеих сборных по 12 очков. Правда, Греция провела на матч больше.

Не остановилась после завоевания путевки Португалия. Пиренейская команда за тайм уничтожила боснийцев, отгрузив пять голов до перерыва. Роналду оформил очередной дубль, а его запев поддержали Фернандеш, Канселу классным выстрелом с лета в девятку и Фелиш. Балканская сборная ответа не нашла. Португальцы же идут без поражений в отборе (8 побед, 32 мяча, 24 очка).

В битве за второе место в группе вперед вырвалась сборная Словакии. В очном поединке с конкурентом "соколы" Франческо Кальцоны одолели Люксембург на выезде. Нападающий Дюриш оформил победный мяч на 77-й минуте. Теперь словаки опережают "красных львов" на 5 пунктов за два тура до конца квалификации.