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Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Австрия поддержала призыв Бельгии продолжить процедуру лишения Венгрии права голоса, что стало еще одним признаком разочарования Будапешта перед началом шестимесячного председательства в Совете ЕС в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан наш общий Союз", - заявил представитель Министерства иностранных дел Австрии Виктор Орбаннед.

Он отметил, что это особенно актуально для будущего председательства в ЕС.

"Исходя из этого, мы поддерживаем строгое продолжение процедуры по статье 7 в отношении Венгрии", - подчеркнул Орбаннед.

Ранее Бельгия предложила странам-членам Европейского союза лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Брюссель хочет применить против Будапешта процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о Европейском союзе.

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АвстрияБрюссельВенгрияЕвросоюз