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Австрія посилює правила в'їзду: що зміниться

Автор: Дмитрий Кузнецов

Австрія через загрозу поширення штаму "Омікрон" з 20 грудня дозволить в'їзд в країну тільки повністю щепленим і перехворілим коронавірусом. При відсутності бустерної дози необхідно надати негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

"Так зване правило 2-G (вакцинований або перехворів) набуде чинності для в'їзду в Австрію з 20 грудня. ПЛР-тесту вже недостатньо", - підкреслили в МЗС.

Для в'їзду в країну необхідно пред'явити один з двох документів:

  • сертифікат про вакцинацію;
  • довідку про перенесену інфекцію.

Громадяни Австрії та інших країн Євросоюзу, які не вакциновані або не перехворіли на коронавірус, повинні пройти Електронну реєстрацію і дотримуватися 10-денного карантину. Він може бути завершений через п'ять днів за умови негативного ПЛР-тесту.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я Австрії, обмеження вводяться для запобігання поширенню штаму "Омікрон". Термін дії ПЛР-тесту при в'їзді не повинен перевищувати 72 годин.

Відзначимо, в Австрії визнають сертифікати про вакцинацію від коронавірусу тільки препаратами, схваленими Євросоюзом і Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Детальніше про нові правила в'їзду в країну можна дізнатися на сайті МЗС Австрії за посиланням.

Нагадаємо, з лютого 2022 року в Австрії вводиться обов'язкова вакцинація від коронавірусу, ті, хто відмовлятимуться штрафуватимуть щоквартально.

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