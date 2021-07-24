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Австрія посилить охорону кордонів через наплив мігрантів

Автор: РБК-Україна

Австрія планує направити близько 400 військових на південний і східний кордон. Вони повинні посилити боротьбу з потоком нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійський телеканал ORF.

За словами міністра внутрішніх справ Австрії Карла Нехаммера, політика Євросоюзу з надання притулку мігрантам нібито провалилася.

"Через зростаючу кількість незаконних спроб перетнути кордон ми змушені значно зміцнити сили на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Словенією", - додала міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер.

За даними ORF, за 2020 рік на спробі незаконного перетину кордону в Австрії затримали 22 тисяч осіб, тоді як за I півріччя 2021 - вже 16 тисяч. На даний момент на австрійському кордоні вже знаходяться близько 1 000 солдатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія відправить Литві колючий дріт для забору на кордоні з Білоруссю для боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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АвстріянелегалыМігранти