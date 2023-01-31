Австрия продлила право на проживание для украинских беженцев еще на год

Постановление было принято в марте 2022 года во исполнение Директивы ЕС и первоначально предоставляло разрешение на проживание гражданам Украины до 3 марта 2023 года, с продлением каждые шесть месяцев.

Поправка в нее была внесена ввиду того, что в октябре 2022 года Еврокомиссия объявила, что не будет предлагать прекращения действия директивы, которая предусматривала временную защиту для украинцев до 4 марта 2024 года.

"Таким образом правительство хочет создать правовую определенность для тех, кого это касается, и уменьшить административное и финансовое бремя", - отметили в парламенте Австрии.

По данным министерства внутренних дел Австрии, с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в стране зарегистрировали около 91 тысячи беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии. При этом около половины бежавших в Австрию от войны украинцев хотят остаться в стране навсегда.